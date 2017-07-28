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Skoda’da yaz kampanyası

Hürriyet Haber
28 Temmuz 2017 - 16:30Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 16:31

Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda bayisi Avek Otomotiv, yeni bir servis kampanyası başlattı. “Skoda Yaz Bakım Kampanyası” adı verilen kampanya 15 Haziran -31 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Avek Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre, tüm Skoda müşterilerinin yararlanabileceği bu kampanyada orijinal parçalarda, Castrol Edge Professional Motor Yağlarında ve işçilikte yüzde 15 indirim uygulanıyor. İstanbul Tekstilkent’te ve Çanakkale’deki yetkili servislerinde, kaliteli ve hızlı servis anlayışı ile Skoda müşterilerine en iyi hizmeti vereceklerini belirttiler.

Avek Otomotiv, Tekstilkent Yetkili Satıcılığından sonra Çanakkale ve Ümraniye Yetkili Servis hizmetini açarak otomotiv sektöründe iddialı olduğunu kanıtladı.

Etiketler: Skoda , kampanya , Araba
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