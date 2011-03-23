Skoda 2011' de 10 bin adedi hedefliyor.

2010'da yÃ¼zde 86 bÃ¼yÃ¼yerek dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ baÅŸlatan Skoda, 2011'de yeni logo ve kimliÄŸiyle 10 bin adedi hedefliyor



TÃœRKÄ°YE'de 'DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m baÅŸlÄ±yor' sloganÄ± ile girdiÄŸi 2010 yÄ±lÄ±nda satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 86 artÄ±rarak 6 bin 332'ye ulaÅŸtÄ±ran Skoda, 2011 yÄ±lÄ±nda ise Ã§Ä±tayÄ± daha da yÃ¼kselterek yeni logo ve yeni kimliÄŸiyle 10 bin adetlik satÄ±ÅŸ hedefliyor. YÃ¼ce Auto Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut KadirbeyoÄŸlu, "2011'de yÃ¼zde 50 bÃ¼yÃ¼yerek Ã¼Ã§ ay Ã¶nce vefat eden ÅŸirketimizin kurucusu ve YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orhan YÃ¼ceâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k arzusunu yerine getireceÄŸiz" dedi.



SKODA TÃ¼rkiye distribÃ¼tÃ¶rÃ¼ YÃ¼ce Auto'nun Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut KadirbeyoÄŸlu, 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n Skoda markasÄ± iÃ§in hem global hem de TÃ¼rkiye'de parlak sonuÃ§larÄ±n elde ediliÄŸi baÅŸarÄ±larla dolu bir yÄ±l olduÄŸunu belirtti. YÃ¼ce Auto olarak 2010 yÄ±lÄ±nda yola 'DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m BaÅŸlÄ±yor' sloganÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirten KadirbeyoÄŸlu, "2010 yÄ±lÄ±nÄ±nÄ±n ilk iki ayÄ±nda deyim yerindeyse cephanemizi ve enerjimizi biriktirdik ve Mart ayÄ±nÄ±n ortasÄ±ndan itibaren baÅŸ dÃ¶ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir hÄ±zla yeni model ve Ã¼rÃ¼n iyileÅŸtirmeleri ataÄŸÄ±mÄ±zÄ± baÅŸlattÄ±k" dedi.





2010'da model ataÄŸÄ±na kalktÄ±k



Bu ataÄŸÄ±n ilk halkasÄ±nÄ±n SUV segmentindeki yeni temsilcileri Yeti olduÄŸunu ifade eden KadirbeyoÄŸlu ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "SonrasÄ±nda Octavia modelimizde eksikliÄŸini Ã¶nemli bir Ã¶lÃ§Ã¼de hissettiÄŸimiz 1.6 TDI dizel motor seÃ§eneÄŸi hem manuel hem de yine markamÄ±za Ã¶nemli bir avantaj saÄŸlayan DSG ÅŸanzÄ±man teknolojisini ekleyerek satÄ±ÅŸa sunduk. MayÄ±s ve Haziran aylarÄ±nda yenilenen yÃ¼zleri ve iyileÅŸtirilen donanÄ±m ve motor seÃ§enekleriyle Roomster ve Fabia modellerimizi dahil ettik. Autoshow 2010 FuarÄ± ile segmentinde Ã¶nemli bir oyuncu olan Superb modelimizin 1.6 TDI dizel motor seÃ§eneÄŸini lanse ederek Ã¼rÃ¼n ve diÄŸer yeniliklerimizi tamamladÄ±k."





YÃ¼zde 86 bÃ¼yÃ¼dÃ¼k



Talebe yeteri kadar cevap veremedikleri yeni modellerinin etkisiyle sene sonunda 6 bin 332 adetlik teslimatla bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 86 bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini kaydeden KadirbeyoÄŸlu, pazar paylarÄ±nÄ± ise yÃ¼zde 1.24'e yÃ¼kselttiklerini sÃ¶yledi. "2011 yÄ±lÄ±nÄ±n 2010 yÄ±lÄ±nda yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z rÃ¼zgarÄ±n bizi yeni ufuklara taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± bir yÄ±l olmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" yorumunu yapan KadirbeyoÄŸlu, Ã¶zellikle dizel motorlarda yaÅŸadÄ±klarÄ± tedarik problemlerine karÅŸÄ±n ilk iki ayda gerÃ§ekleÅŸen teslimatlarÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 339 bÃ¼yÃ¼yerek bin 159 adete ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.





YÃ¼ce'nin en bÃ¼yÃ¼k arzusu



KadirbeyoÄŸlu 2011 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: "2011 yÄ±lÄ±nda yeterli tedarik ve gerÃ§ekleÅŸecek yeniliklerin de etkisiyle yÃ¼zde 50 seviyesinde bir bÃ¼yÃ¼me hedefliyoruz. ÃœÃ§ ay Ã¶nce vefat eden ÅŸirketimizin kurucusu ve YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orhan YÃ¼ceâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k arzusu olan 10 bin adetlik teslimata ulaÅŸma hedefini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."





Skoda'nÄ±n bÃ¼yÃ¼me planÄ±nda Hindistan, Rusya ve Ã‡in'den sonra TÃ¼rkiye pazarÄ± geliyor



YÃœCE Auto Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut KadirbeyoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin Skoda Auto genel merkezi tarafÄ±ndna dikkatle izlendiÄŸini belirterek, "2010 yÄ±lÄ±nda Ã¶nemli bir seviyeye eriÅŸen iliÅŸkilerimiz 2011 yÄ±lÄ±nda da hÄ±z kesmiyor. 2010 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz yÃ¼zde 86 oranÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼me bizi Avrupaâ€™daÂ en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼me kaydeden ilk beÅŸ Ã¼lkeden biri konumuna getirdi. Ä°stikrarlÄ± bÃ¼yÃ¼me performansÄ±mÄ±z, genel merkezin uygulamaya koyacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼me planlamalarÄ±nda Rusya Ã‡in ve Hindistanâ€™dan sonra Ã¶nemsenen yegane pazar olarak TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶ne Ã§Ä±kardÄ±" dedi. KadirbeyoÄŸlu ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Genel merkezin TÃ¼rkiye'ye olan ilgisi, Åžubat ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen dÃ¼nya yetkili satÄ±cÄ±lar konferansÄ±nda 100 Ã¼lkeden gelen misafirlere kÄ±sÄ±tlÄ± bir seviyede takdim edilen Ã¼lkeler arasÄ±nda ismimizin geÃ§mesi ve bunu tÃ¼m bayi teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n hissetmesi bizi daha da motive etti."





ÃœrÃ¼n gamÄ± yeni motor ve versiyonlarla gÃ¼Ã§lenecek



SKODA 2011 yÄ±lÄ±nda mevcut Ã¼rÃ¼n gamÄ±nÄ± yeni motor seÃ§enekleri ve yeni versiyonlarla gÃ¼Ã§lendirmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Åžubat ayÄ±nda yoÄŸun iletiÅŸim ve reklam kampanyasÄ± ile 2010 yÄ±lÄ± KÄ±talararasÄ± Ralli ÅžampiyonasÄ±â€™nÄ± birincilikle tamamlayan Fabia S2000 modeliyle aynÄ± genleri paylaÅŸan ve teknik altyapÄ± olarak 1.4 TSI Twincharger 180 hp gÃ¼cÃ¼ndeki motor ve 7 ileri DSG ÅŸanzÄ±man teknolojisi ile markamÄ±zÄ±n sportif ruhunu ortaya Ã§Ä±karan Fabia RS modeli satÄ±ÅŸa sunuldu.

* Skoda, Fabia Combi Scout modelini Nisan ayÄ±ndan itibaren TÃ¼rk tÃ¼keticisiyle buluÅŸturacak. AracÄ±n sÄ±radÄ±ÅŸÄ± ve cross country gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ dÄ±ÅŸ tasarÄ±mÄ±, zengin donanÄ±mÄ± ve ailelerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± fazlasÄ±yla karÅŸÄ±layacak geniÅŸ iÃ§ mekanÄ± ve 480 litrelik bagaj kapasitesiyle iÃ§indeki maceracÄ± ruhu kaybetmemiÅŸ ÅŸÄ±k ve sportif bir araÃ§ arayan ailelerin Ã¶nemli bir tercihi olacak.Â Â

* Ãœlkemizde satÄ±ÅŸa sunulduÄŸu gÃ¼nden bu yana satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± artÄ±ran ve eklenen motor donanÄ±m Ã¶zellikleriyle prestijini gÃ¼nden gÃ¼ne gÃ¼Ã§ katan Superb yine segmentinde Ã¶nemli bir yenilikle Haziran 2011â€™de karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kacak. Superb, niÅŸ Ã¼rÃ¼n gruplarÄ±na Ã¶zgÃ¼ 4x4 Ã§ekiÅŸ sistemi ve otomatik ÅŸanzÄ±man birlikteliÄŸini 2,0 TDI dizel motorun yakÄ±t ekonomisi ve DSG teknolojisi ile bir araya getirip rakipsiz bir fiyat etiketi sunacak.

* Superb modelinin Combi versiyonu Autoshow fuarÄ±nda tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fuarda gÃ¶sterilen ilgiden dolayÄ± Ã¶zel sipariÅŸ Ã¼zerine teslim edilmesi planlanan aracÄ± MayÄ±s ayÄ±nda 1,4 TSI ve 1,6 TDI motor seÃ§enekleriyle satÄ±ÅŸa sunacaklar.

* 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda ise 2012 model yÄ±lÄ± baÅŸlangÄ±cÄ± itibariyle Yeti modelinin bÃ¼yÃ¼k bir merakla beklenen 1.6 TDI Greenline versiyonu satÄ±ÅŸa sunulacak.





2015'e kadar her 6 ayda 1 yeni model piyasaya sunacak



VOLKSWAGEN Grubu'nun bÃ¼nyesindeki Skoda markasÄ±, Cenevre Otomobil FuarÄ±â€™nda tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yenilenen logo, kurumsal kimlik ve yetkili satÄ±cÄ± tasarÄ±mlarÄ± ve onlarla beraber tanÄ±tÄ±lan geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k modelleri hakkÄ±nda ipucu veren Vision D isimli konsept aracÄ± ile hayata geÃ§irdiÄŸi atÄ±lÄ±m planÄ±nÄ±n ilk halkasÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸmÄ±ÅŸ oldu. Skoda, VW Up platformu Ã¼zerinde geliÅŸtirilen yeni kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸehir aracÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra bu trendi 2012 yÄ±lÄ±nda C ve B segmenti arasÄ±nda konumlandÄ±rÄ±lacak ve TÃ¼rkiye'de de Ã§ok Ã¶nemli bir talep gÃ¶rmesi beklenen sedan bir modelle devam ettirecek. Skoda, 2015 yÄ±lÄ±na kadar her altÄ± ayda bir yeni araÃ§ sunmayÄ± hedefliyor.





2018'de hedef 1.5 milyon



YÃ¼ce Auto Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut KadirbeyoÄŸlu, Skoda'nÄ±n yenilenen kurumsal kimliÄŸiyle 110 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n tarihini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve marka deÄŸerine daha yenilikÃ§i, akÄ±lcÄ± ve duygulara hitap eden bir vizyon kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KadirbeyoÄŸlu, "Bu adÄ±mÄ±n ardÄ±ndan ilk hedef olarak,Â Skoda Auto 2013 yÄ±lÄ±nda DÃ¼nya Ã§apÄ±nda 1 milyon adetlik teslimat hedefine eriÅŸip VW grubunun 2018 yÄ±lÄ±nda DÃ¼nyaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k otomotiv grubu olmasÄ± yolundaki hedefine 1.5 milyon adet teslimat ile katkÄ± yapmayÄ± hedeflemektedir" dedi.

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DetaylÄ± bilgi iÃ§inÂwww.skoda.com.tr



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