Skoda 2011' de 10 bin adedi hedefliyor.

2010'da yüzde 86 büyüyerek dönüşümü başlatan Skoda, 2011'de yeni logo ve kimliğiyle 10 bin adedi hedefliyor



TÜRKİYE'de 'Dönüşüm başlıyor' sloganı ile girdiği 2010 yılında satışlarını yüzde 86 artırarak 6 bin 332'ye ulaştıran Skoda, 2011 yılında ise çıtayı daha da yükselterek yeni logo ve yeni kimliğiyle 10 bin adetlik satış hedefliyor. Yüce Auto Genel Müdürü Mahmut Kadirbeyoğlu, "2011'de yüzde 50 büyüyerek üç ay önce vefat eden şirketimizin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yüce’nin en büyük arzusunu yerine getireceğiz" dedi.



SKODA Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun Genel Müdürü Mahmut Kadirbeyoğlu, 2010 yılının Skoda markası için hem global hem de Türkiye'de parlak sonuçların elde ediliği başarılarla dolu bir yıl olduğunu belirtti. Yüce Auto olarak 2010 yılında yola 'Dönüşüm Başlıyor' sloganıyla çıktıklarını belirten Kadirbeyoğlu, "2010 yılınının ilk iki ayında deyim yerindeyse cephanemizi ve enerjimizi biriktirdik ve Mart ayının ortasından itibaren baş döndürücü bir hızla yeni model ve ürün iyileştirmeleri atağımızı başlattık" dedi.





2010'da model atağına kalktık



Bu atağın ilk halkasının SUV segmentindeki yeni temsilcileri Yeti olduğunu ifade eden Kadirbeyoğlu şunları söyledi: "Sonrasında Octavia modelimizde eksikliğini önemli bir ölçüde hissettiğimiz 1.6 TDI dizel motor seçeneği hem manuel hem de yine markamıza önemli bir avantaj sağlayan DSG şanzıman teknolojisini ekleyerek satışa sunduk. Mayıs ve Haziran aylarında yenilenen yüzleri ve iyileştirilen donanım ve motor seçenekleriyle Roomster ve Fabia modellerimizi dahil ettik. Autoshow 2010 Fuarı ile segmentinde önemli bir oyuncu olan Superb modelimizin 1.6 TDI dizel motor seçeneğini lanse ederek ürün ve diğer yeniliklerimizi tamamladık."





Yüzde 86 büyüdük



Talebe yeteri kadar cevap veremedikleri yeni modellerinin etkisiyle sene sonunda 6 bin 332 adetlik teslimatla bir önceki yıla göre yüzde 86 büyüdüklerini kaydeden Kadirbeyoğlu, pazar paylarını ise yüzde 1.24'e yükselttiklerini söyledi. "2011 yılının 2010 yılında yakaladığımız rüzgarın bizi yeni ufuklara taşıyacağı bir yıl olmasını hedefliyoruz" yorumunu yapan Kadirbeyoğlu, özellikle dizel motorlarda yaşadıkları tedarik problemlerine karşın ilk iki ayda gerçekleşen teslimatlarının bir önceki yıla göre yüzde 339 büyüyerek bin 159 adete ulaştığını söyledi.





Yüce'nin en büyük arzusu



Kadirbeyoğlu 2011 yılına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "2011 yılında yeterli tedarik ve gerçekleşecek yeniliklerin de etkisiyle yüzde 50 seviyesinde bir büyüme hedefliyoruz. Üç ay önce vefat eden şirketimizin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yüce’nin en büyük arzusu olan 10 bin adetlik teslimata ulaşma hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarımızı tüm gücümüzle sürdüreceğiz."





Skoda'nın büyüme planında Hindistan, Rusya ve Çin'den sonra Türkiye pazarı geliyor



YÜCE Auto Genel Müdürü Mahmut Kadirbeyoğlu, Türkiye'nin Skoda Auto genel merkezi tarafındna dikkatle izlendiğini belirterek, "2010 yılında önemli bir seviyeye erişen ilişkilerimiz 2011 yılında da hız kesmiyor. 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz yüzde 86 oranındaki büyüme bizi Avrupa’da en hızlı büyüme kaydeden ilk beş ülkeden biri konumuna getirdi. İstikrarlı büyüme performansımız, genel merkezin uygulamaya koyacağı büyüme planlamalarında Rusya Çin ve Hindistan’dan sonra önemsenen yegane pazar olarak Türkiye’yi öne çıkardı" dedi. Kadirbeyoğlu şöyle konuştu: "Genel merkezin Türkiye'ye olan ilgisi, Şubat ayında gerçekleştirilen dünya yetkili satıcılar konferansında 100 ülkeden gelen misafirlere kısıtlı bir seviyede takdim edilen ülkeler arasında ismimizin geçmesi ve bunu tüm bayi teşkilatımızın hissetmesi bizi daha da motive etti."





Ürün gamı yeni motor ve versiyonlarla güçlenecek



SKODA 2011 yılında mevcut ürün gamını yeni motor seçenekleri ve yeni versiyonlarla güçlendirmeye hazırlanıyor. Şubat ayında yoğun iletişim ve reklam kampanyası ile 2010 yılı Kıtalararası Ralli Şampiyonası’nı birincilikle tamamlayan Fabia S2000 modeliyle aynı genleri paylaşan ve teknik altyapı olarak 1.4 TSI Twincharger 180 hp gücündeki motor ve 7 ileri DSG şanzıman teknolojisi ile markamızın sportif ruhunu ortaya çıkaran Fabia RS modeli satışa sunuldu.

* Skoda, Fabia Combi Scout modelini Nisan ayından itibaren Türk tüketicisiyle buluşturacak. Aracın sıradışı ve cross country görünümlü dış tasarımı, zengin donanımı ve ailelerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak geniş iç mekanı ve 480 litrelik bagaj kapasitesiyle içindeki maceracı ruhu kaybetmemiş şık ve sportif bir araç arayan ailelerin önemli bir tercihi olacak.

* Ülkemizde satışa sunulduğu günden bu yana satışlarını artıran ve eklenen motor donanım özellikleriyle prestijini günden güne güç katan Superb yine segmentinde önemli bir yenilikle Haziran 2011’de karşımıza çıkacak. Superb, niş ürün gruplarına özgü 4x4 çekiş sistemi ve otomatik şanzıman birlikteliğini 2,0 TDI dizel motorun yakıt ekonomisi ve DSG teknolojisi ile bir araya getirip rakipsiz bir fiyat etiketi sunacak.

* Superb modelinin Combi versiyonu Autoshow fuarında tanıtılmıştı. Fuarda gösterilen ilgiden dolayı özel sipariş üzerine teslim edilmesi planlanan aracı Mayıs ayında 1,4 TSI ve 1,6 TDI motor seçenekleriyle satışa sunacaklar.

* 2011 yılının ikinci yarısında ise 2012 model yılı başlangıcı itibariyle Yeti modelinin büyük bir merakla beklenen 1.6 TDI Greenline versiyonu satışa sunulacak.





2015'e kadar her 6 ayda 1 yeni model piyasaya sunacak



VOLKSWAGEN Grubu'nun bünyesindeki Skoda markası, Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtımını yaptığı yenilenen logo, kurumsal kimlik ve yetkili satıcı tasarımları ve onlarla beraber tanıtılan geleceğe dönük modelleri hakkında ipucu veren Vision D isimli konsept aracı ile hayata geçirdiği atılım planının ilk halkasını kamuoyu ile paylaşmış oldu. Skoda, VW Up platformu üzerinde geliştirilen yeni küçük şehir aracının tanıtımını yaptıktan sonra bu trendi 2012 yılında C ve B segmenti arasında konumlandırılacak ve Türkiye'de de çok önemli bir talep görmesi beklenen sedan bir modelle devam ettirecek. Skoda, 2015 yılına kadar her altı ayda bir yeni araç sunmayı hedefliyor.





2018'de hedef 1.5 milyon



Yüce Auto Genel Müdürü Mahmut Kadirbeyoğlu, Skoda'nın yenilenen kurumsal kimliğiyle 110 yılı aşkın tarihini sağlamlaştırdığını ve marka değerine daha yenilikçi, akılcı ve duygulara hitap eden bir vizyon kattığını söyledi. Kadirbeyoğlu, "Bu adımın ardından ilk hedef olarak, Skoda Auto 2013 yılında Dünya çapında 1 milyon adetlik teslimat hedefine erişip VW grubunun 2018 yılında Dünya’nın en büyük otomotiv grubu olması yolundaki hedefine 1.5 milyon adet teslimat ile katkı yapmayı hedeflemektedir" dedi.

