Skibbe'nin Öcü

Aslına bakarsanız tam kadro Almanya’ya gidilseydi böyle bir kadro çıkarmazdı ya neyse. Eğrisi doğrusuna denk geldi bu sefer Skibbe’nin. Şampiyonlar Ligi eleme ilk maçına 4 stoperle çıkma saçmalığından ders almışa benziyor. Belki de öyle söylenmiştir kendisine.!!!

Futbolcular çok seviyorlarmış Skibbe’yi. Ne yapıyor da acaba bu kadar sevdiriyor kendisini. Disco’ya mı götürüyor yoksa okeye mi dönüyorlar beraber?

Erdoğan Aksoy yazıyor

Adamcağıza yapmadığımızı bırakmadık. Bir sürgüne göndermediğimiz kaldı desek yeridir. Yardımcılarını aldık elinden istifa ettirmek için, gıkı çıkmadı. Dövmekle tehdit ettik, duymazlıktan geldi. Yetersiz olduğunu söyleyip başına Kalli’yi getirdik; “Ne iyi ettiniz de getirdiniz” dedi. Sex and the City’den teklif gelmediğinden olsa gerek gururunu ayaklar altına alıp devam ediyor görevine. Siyasilerden görmüş olmalı, koltuk hırsı dedikleri bu olsa gerek. Belki de “Şampiyon olunca göstereceğim ben size Anya’yı Konya’yı” diye hırs yapıyordur.

Yönetim de kesin çözüm olarak öldürerek kurtulmayı düşünüyordur kendisinden. Sanki birileri zorla getirdi sözleşme imzalattılar, tohumuna para verdiler adamcağızın. Bu kadar alaturkalık bizde olur ancak. Bir yönetim nasıl bu kadar kendisiyle çelişkiye düşer anlaşılır gibi değil.

Skibbe’ye daldık, maçı unuttuk. İlk yarıda amacına ulaştı Galatasaray. Emre Aşık’dan boşalan yere Barış, Ayhan’ın yerine ise Mehmet Topal oynadı Almanya’da. Diğer tüm yıldız futbolcuların da tekmili birden sahadaydı. Kewell ile Arda yine sırayla oynadılar. Sanki Milan’la yarışıyor Galatasaray, bir mevkiye 2 tane çok kaliteli futbolcu alıyorlar borç içinde yüzerken. Diğer mevkiiler sanki üvey evlat. Sol kanada çok ehemmiyet veriyorlar galiba.!!!

Emre Aşık oynamayınca tüm yük Sabri’ye bindi sağ kanatta. Sağda oynama sırası Arda’da olduğundan yeterli desteği de alamadı Sabri. Barış dinamo gibi çalışsa da, elinden geleni yapsa da maç eksikliğinden olsa gerek iki yönlü oynayamadı tam olarak.

Meira gerçek yeri defansa dönünce gerçek performansını göstermesini bildi. Servet ve Hakan Balta’da kendisine yardımcı olunca Hertha Berlin’e pek de pozisyon bırakmadılar.

Lincoln ise belki de Skibbe’ye destek çıkmak istediğinden olsa gerek, geçen seneden çok farklı oynuyor bu kez. Koşuyor, mücadele ediyor, her tehlikeli pozisyonun içinde yer alıyordu dünkü maçta da. Her maçta bu performansı gösterirse eğer, uzun lig maratonunda sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alır.

Bir diğer yıldız Baroş’da güzel oyununu penaltıdan da olsa bir gol ile süslemeyi bildi. Sene başı kampına katılamadığından olsa gerek dili bir karış dışarda mücadele etti. Yine de performansını az da olsa her maç artırmayı biliyor. Devre arası kampında iyi çalışırsa Galatasaray’ın derdine ilaç olacaktır.

Baros’un ikinci yarının ortalarından itibaren tamamen oyundan düşmesiyle birlikte rakip kaleye gitmekte güçlük çekildi. Skibbe’de Nonda’yı oyuna almakta gecikince skoru koruma derdine düştü Galatasaray. Yine de Benfica’dan sonra Hertha Berlin’i de deplasmanda mağlup ederek Almanya’daki gurbetçilerimizi sevindirdi.

