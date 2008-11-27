Skibbe takÄ±mÄ±n kimyasÄ±nÄ± bozdu

Bu dakikalarda rakip, sarÄ± lacivertli formayla oynadÄ±ÄŸÄ±ndan mÄ± bilinmez, Galatasaray baskÄ±lÄ± ama Ã¼rkekti.Â

Metalist'in hÄ±zlÄ± ve tehlikeli ataklarÄ±nda Servet, maskeli sÃ¼variyi kÄ±skandÄ±racak zamanlamalarla, tehlikeleri daha baÅŸlamadan engelleyerek defansÄ±n kahramanÄ± oldu.

Ä°lk yarÄ±nÄ±n son Ã§eyreÄŸinde takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi gÃ¼zel ve istekli ataklar tek forvetle oynamanÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± da ortaya Ã§Ä±kardÄ±. GÃ¼zelim ataklar, gol paslarÄ± ve ortalar hep bu yÃ¼zden tabelaya gol olarak yansÄ±yamadÄ±.Â

Ä°lk yarÄ± Galatasaray'da sÄ±rÄ±tan bir baÅŸka Ã¶zellik ise ÅŸut eksikliÄŸiydi. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n s

GÃ¼lÅŸah Erkaya yazÄ±yor

ert ve isabetli ÅŸut atan becerikli ayaklarÄ±, en uygun pozisyonlarda bile nedense ÅŸut atmaktan Ã§ekindiler. Tehlike yaratabilecek bazÄ± pozisyonlarÄ±mÄ±z da ÅŸut yerine sonuÃ§suz ara pas denemeleri ve fantazi topuk paslarÄ± yÃ¼zÃ¼nden gol olamadÄ±.

Galatasaray ikinci yarÄ±ya tek kelimeyle on puanlÄ±k baÅŸladÄ±. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n yirmibeÅŸ dakikasÄ±nÄ±n tamamÄ± Metalist yarÄ± sahasÄ±nda oynandÄ±. TakÄ±mÄ±mÄ±z 11 kiÅŸiyle, Ã¼stelik Ã§ok da baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde defans yapan rakibine gol atabilmek iÃ§in elinden gelen herÅŸeyi yaptÄ±. Her iki kanattan mÃ¼kemmel ortalar, gÃ¶bekten organizasyonlar ve uzaktan ÅŸutlarla golÃ¼ arayan oyuncularÄ±mÄ±z bu sÃ¼re iÃ§erisinde kelimenin tam anlamÄ±yla aslanlar gibi oynadÄ±lar. Bu maÃ§Ä±n kaybedilmesi ancak takÄ±mÄ±n kimyasÄ±nÄ±n bozulmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olabilirdi. Skibbe, Ãœmit Karan'Ä± oyuna sokarken Baros'u, AydÄ±n'Ä± oyuna sokarken de Kewell'Ä± Ã§Ä±kararak bu kimyayÄ± mÃ¼kemmel bir ÅŸekilde bozmayÄ± becerdi.

SaldÄ±rarak ve rakibin Ã§Ä±kmasÄ±na imkan vermeyerek savunma yapan takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± Kewell ve Baros'u kenara alarak tÃ¼yÃ¼ yolunmuÅŸ tavuÄŸa Ã§eviren Skibbe, maÄŸlubiyetin de bana gÃ¶re tek sorumlusudur.

SahanÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ±sÄ± Servet de yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k hataya raÄŸmen bana gÃ¶re maÃ§Ä±n kahramanÄ±dÄ±r. O golÃ¼ kalemizde gÃ¶rdÃ¼kten sonra sahada takÄ±m diye kalan oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n bu maÃ§Ä± Ã§eviremeyeceÄŸi o kadar belliydi ki tribÃ¼nlerdeki seyircilerle birlikte kapÄ±larda maÃ§Ä± izleyen pek Ã§ok kiÅŸi de golden sonra maÃ§Ä± izledikleri mekanlarÄ± terk ettiler.



SonuÃ§ta kaybedilen yalnÄ±zca 3 puan ve neyse ki avansÄ± Ã¶nceden alÄ±nmÄ±ÅŸ bir 3 puan. Ancak, bu sonuÃ§tan sonra Galatasaray'Ä±n kaybettiÄŸi Ã¶zgÃ¼ven, moral ve taraftar desteÄŸinin avansÄ±nÄ±n olduÄŸunu hiÃ§ zannetmiyorum.

Galatasaray yÃ¶netimi iÅŸe Skibbe-Kalli arasÄ±ndaki gÃ¶rev ve yetki paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu netleÅŸtirerek baÅŸlamalÄ±. HÄ±zlÄ± ve doÄŸru kararlarla UEFA KupasÄ±'na ve lig ÅŸampiyonluÄŸuna giden yoldaki trenler kaÃ§madan ne yapacaksa yapmalÄ±..