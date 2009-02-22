Skibbe Go Home, Where is Cevat

Kısmet Kocaeli’neymiş.. Analarının ak sütü gibi helaldir.

Kaybedilen 3 puan kadar, Servet’in Bordeaux maçı öncesi sakatlanması da önemli bir kayıptır. Belki de bu sezonun kaybedildiğinin belirtisidir.

100 bilmem kaç milyon dolarlık takımın başına Skibbe’nin getirilmesi, Adnan Polat yönetiminin en büyük hatasıdır.

Sinan Özcan yazıyor

Mehmet Topal da garibim 50 haftadır uzaktan şut dener. Bula bula bu maçı buldu, bu golün hiç hatırlanmayacağı kesin…

İşin ilginç tarafı Kocaeli de çok iyi oynamadı. Galatasaray’ın kendilerini küçümsemiş olmalarının cezasını güzel kestiler. Hem de hepsi birbirinden güzel ve keyifli 5 golle.

Bravo!

Hakan Balta yedek kulübesinde oturduğuna göre oynayabilecek durumdaydı.

O zaman üçlü defansla çıkmanın, hele hele Bordeaux maçında sağ ve sol beklerde oluşan boşlukları gördükten sonra, hiçbir açıklaması olamaz.

Bu kadro, bu diziliş, futbol bilgisinin azlığının göstergesidir..

Mesleğinde kifayetsizliğin delilidir..

Bütün bir kanadı sakatlıktan yeni çıkmış, 30 yaşındaki Kewell’a veren aklın muhakeme kabiliyetini, teknik direktörlük istidadını sorgularım.

Ayrıca bütün bu hatalardan sonra Skibbe’yi göndermeyecek yönetim de kendi sonunu hazırlar.

Yöneticilik ve liderlik kabiliyetlerine, futbol bilgisine çok güvendiğim Adnan Polat, bu duruma el koyacaktır.

Yalnız bu maçın skoru en çok Kocaeli için tehlikedir!..

Zira bu Galatasaray’ı Ankaraspor bulsa 7’ler, Sivas 8’ler, Fener bulsa, neyse…

O nedenle Kocaeli çok büyük bir iş başardığını düşünürse cezasını hemen keserler, ona göre…

Son söz Galatasaray taraftarına..

Son iki-üç sezondur olduğu gibi, maç başından itibaren, o kadar etkisizdiler ki..

Yaptıkları düşük sesli, çok uzaklardan gelircesine, insanı bunalıma sokacak bir tınıya sahip, 90’lı yıllardan kalma sönük bir tezahürat anlayışları var. Bunu ısrarla değiştirmiyorlar. Eleştirince de kızıyorlar. Lakin sanırım bir yenilenmeye ihtiyaçları var…