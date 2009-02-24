Skibbe gitti, yaşasın yönetim!!!

Her şey iyi güzel de…..

Sezon başında Skibbe’yi ben mi getirdim ?

Geçen sezon Kalli’yi kovup, bu sezon Skibbe’nin üzerine ben mi çıkardım ?

Tazminatını ödememek için yardımcılarını göndererek adamın gardını ben mi düşürdüm ?

Sol kanatta Arda varken Kewell’a dünya kadar para verip aynı mevkiye ben mi transfer ettim ?

Erdoğan Aksoy yazıyor

Kewell transfer edilince Sabri’yi ben mi yedek bırakıp küstürdüm ?Nonda, Ümit Karan, Hakan Şükür varken Baros’u ben mi transfer ettim ?Lincoln’e rüyasında göremeyeceği paraları ben mi ödedim ?Song’u gönderip Meira’yı alırken çil çil paraları ben mi ödedim ?Şampiyon olmuş takımın kalecilerini kenara alıp mahkemelik Sanchis’i kaleye ben mi geçirdim ?Altyapıdan gelen zıpkın gibi gençleri sağa sola ben mi dağıttım ?İçmeye ayranı yokken, transfer hovardalığını ben mi yaptım ?Takımı gırtlağına kadar borca ben mi batırdım ?Ondan sonra da;Borç kemiğe dayandığında,Mahmut Özgener Federasyonundan,Gelecek aylara ait yayın gelirlerine mahsuben avansı ,Ben mi dilendim ?

Vermeyince de Mahmut Özgener’i ve federasyonunu ben mi yerden yere vurdum ?

Sene başından beri onca haksız puan almışken,

Sadece 1 maçta aleyhine verilmeyen 2 penaltı ve 1 kırmızı karta rağmen sırf Federasyon parayı vermedi diye hakemleri ben mi yerden yere vurdum ?

Maçlarda yanında bir federasyon yetkilisi oturmasına ben mi katlanamayacağımı beyan ettim ?

Sahi kim yaptı bunları…?

İyi ki yönetimler var. Yoksa sahipsiz kalacaktı kulüplerimiz.

Ondan sonra kim yapacaktı o mekanik ve boğucu ses tonuyla gecenin ayazında açıklamaları…