Skibbe gitti, yaşasın yönetim!!!

Her şey iyi güzel de…..
Sezon başında Skibbe’yi ben mi getirdim ?
Geçen sezon Kalli’yi kovup, bu sezon Skibbe’nin üzerine ben mi çıkardım ?
Tazminatını ödememek için yardımcılarını göndererek adamın gardını ben mi düşürdüm ?
Sol kanatta Arda varken Kewell’a dünya kadar para verip aynı mevkiye ben mi transfer ettim ?
Erdoğan Aksoy yazıyor
Vermeyince de Mahmut Özgener’i ve federasyonunu ben mi yerden yere vurdum ?
Sene başından beri onca haksız puan almışken,
Sadece 1 maçta aleyhine verilmeyen 2 penaltı ve 1 kırmızı karta rağmen sırf Federasyon parayı vermedi diye hakemleri ben mi yerden yere vurdum ?
Maçlarda yanında bir federasyon yetkilisi oturmasına ben mi katlanamayacağımı beyan ettim ?
Sahi kim yaptı bunları…?
İyi ki yönetimler var. Yoksa sahipsiz kalacaktı kulüplerimiz.
Ondan sonra kim yapacaktı o mekanik ve boğucu ses tonuyla gecenin ayazında açıklamaları…