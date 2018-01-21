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    Skandalın yaşandığı hastane önünde protesto

    İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA)
    21.01.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan bir grup kadın, ’115 hamile çocuk’ skandalını protesto etti.

    ’Atakent Kadın Meclisi’ üyesi yaklaşık 50 kadın, saat 14.00 sıralarında hastanenin poliklinik binasının önünde toplandı. ’Çocuğa istismarı örtemezsin’ pankartı açan grup "’Karanlığa teslim olmayacağız’, ’Çocuk korkar, sen korkma’ sloganları attı.

    Basın açıklamasını grup adına okuyan Gamze Şimşek,"2017 yılının ilk 5 ayında yalnızca bir hastanede duyarlı ve cesaretli bir kadın görevlinin şikayeti üzerine ortaya çıkan 115 çocuğun hamilelik vakası, toplum vicdanına infial yaratmıştır. Bu durumun sorumlusu, olaylara sessiz kalan, olayların üzerini örten ve soruşturmaya izin vermeyen ve ısrarla çocuk hamileliklerini meşru gören devletin ta kendisidir" ifadelerini kullandı. Eylem boyunca kadın çevik kuvvet ekipleri hastane önünde güvenlik önlemi aldı. Eylemin ardından grup, hastane önünden ayrıldı.

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    Skandalın yaşandığı hastane önünde protesto
    Skandalın yaşandığı hastane önünde protesto

    Etiketler: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Protesto , son dakika
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