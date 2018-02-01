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    Skandalı çıkardı ‘sürgün’de kaldı

    Dinçer GÖKÇE
    01.02.2018 - 00:35 | Son Güncelleme:

    Hürriyet’in haberleri ile gündeme oturan ‘115 hamile çocuk’ skandalını ortaya çıkaran hastane personeli İclal Nergiz’e ilişkin dikkat çekici bir karar ortaya çıktı.

    Skandalı çıkardı ‘sürgün’de kaldıNergiz’in yeniden hastane binası içinde görevlendirilmesini içeren yazı, olayın gündeme gelmesinden 6 gün sonra iptal edildi. Sosyal Hizmet Uzmanı Nergiz, geçen 2 Ekim’de 115 çocuğa ilişkin kayıtları hastane yönetimine bildirdikten sonra Sefaköy’de bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde görevlendirilmişti.

    Nergiz bu birimde çalıştığı süreçte hastane yönetimi 12 Ocak’ta yeni bir karar aldı. Bu kararla Nergiz, hastane binası içinde bulunan Çocuk Ergen Turkuaz Umutlar Merkezi’nde görevlendirildi. Olayın gündeme gelmesinden 6 gün sonra hastane yönetimi yeni bir kararla Nergiz’in görevlendirme kararının iptal edildiğini belirtti.

    Kararda imzası bulunan hastane Başhekimi Doç. Dr. Kerem Erkalp ise, görevlendirme yazısına ilişkin alınan iptal kararının kendi tasarrufları olduğuna işaret ederek “Bu sorgulamak gazetecinin görevi değil” yanıtı verdi.

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    Etiketler: İclal Nergiz , gazetehaberleri , sürgün , son dakika
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