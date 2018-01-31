Skandalda yeni gelişme! Dev şirket ilk kurbanlarını verdi

Volkswagen (VW) otomobil işletmeleri maymunlar üzerinde egzoz gazı solutarak yaptırdığı deneyin gün ışığına çıkması üzerine holdingin Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Thomas Steg'i hastalık raporuyla izne çıkarttı. Holding CEO'su Matthias Müller, böylece açığa alınmış olan Steg'in "tüm sorumluluğu üstlendiğini" bildirdi. Holding Yönetim Kurulu'nun Steg'in hastalık iznine çıkarılma isteğine olumlu yanıt verdiği açıklandı.

Volkswagen (VW) Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Thomas Steg

ARAŞTIRMA KONSORSİYUMU'NUN FAALİYETLERİ İNCELENECEK

Alman hükümetinin eski sözcü vekillerinden Steg, Volkswagen işletmelerinin Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Departmanı Başkanı olarak görev yapıyordu. VW'den yapılan açıklamada "Yaşanan olaylar tam olarak aydınlığa kavuşturuluncaya dek Steg'in görevlerinden alındığı” bildirildi. Holdingin kurucuları arasında olduğu ve daha sonra lağvedilen Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırma Konsorsiyumu'nun (EUGT) geçmişteki faaliyetlerinin de "tam olarak incelemeye alınacağı ve buradan gerekli sonuçların çıkartılacağı” belirtildi.

VW CEO'su Matthias Müller

"STEG'İN TESTLERDEN HABERİ VARDI"

"New York Times" gazetesi geçen hafta yayımladığı haberde, ABD'deki bir deneyde maymunlara bir Volkswagen aracından çıkan egzoz gazlarının solutulduğunu bildirmişti. 2007 yılında kurulan EUGT'nin dizel motorlu araçların çıkardığı egzoz gazlarını zararsız göstermek için ABD ve Almanya'da deneyler yaptırdığı iddia ediliyor. Geçen Pazar günü de söz konusu konsorsiyumun insanlar üzerindeki benzer testleri finanse ettiğine dair haberler yayımlandı.

Alman "Bild" gazetesi Steg'in Mayıs 2013'ten bu yana hayvanlarla testler yapılacağından haberdar olduğunu ve ABD'deki deneyler konusunda bilgilendirildiğini haber verdi. Gazeteye açıklamalarda bulunan Steg, "duruma kararlı bir biçimde müdahalede bulunmadığı için son derece kızgın olduğunu" söyledi ve "Hayvanlar ve insanlarla bu tür testlerin yapılmaması gerekirdi" diye demeç verdi.

AB VE ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK ÖRGÜTÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

Öte yandan egzoz gazlarının test edilmesine yönelik eleştiri dalgası durulmuyor. Avrupa Birliği, olay nedeniyle "şoke olduğunu" açıkladı ve ulusal hükümetleri bu konuda girişimde bulunmaya davet etti.

AB Endüstri Komiseri Elzbieta Bienkowska

AB Endüstri Komiseri Elzbieta Bienkowska, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlar ve maymunlar üzerinde dizel emisyonu testi yapmak etik değil: Bu durum 21'inci yüzyılda hiçbir Avrupalı şirket için kabul edilemez. Bu, birkaç bireyin hatası mı yoksa şirket kültüründeki sistematik bir sorun mu? Sıfır emisyona yatırım yapma zamanı" dedi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü de otomobil lobisine karşı daha sert müdahalede bulunulmasını istedi. Örgüt, siyaset ile otomobil endüstrisi arasındaki yakın ilişkilerin "endişe yaratmakla kalmadığını", otomobil endüstrisinin egzoz gazlarının etkilerini araştırmak üzere sipariş vermesinin de bilim kurumlarının bağımsızlığını tehlikeye düşürdüğünün altını çizdi. Şeffaflık Örgütü bu nedenle federal hükümetin, lobicilik faaliyetlerini daha iyi bir biçimde kurala bağlamasını ve işletmelerin hatalı davranışlarını daha sert bir biçimde cezalandırmasını talep etti.

HÜKÜMETİN VE MUHALEFETİN TEPKİLERİ

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas haberler nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığını ve bu tür testlerin yapılması için sipariş verilmiş olmasının her türlü ölçünün yitirilmiş olduğunu gösterdiğini söyledi. Çevre Bakanı Barbara Hendricks de testleri "sorumsuzluk" olarak niteledi ve Brüksel'i otomobil endüstrisine karşı harekete geçmeye çağırdı. Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu ise hükümetin bu testlerden ne zamandan beri haberdar olduğunu bir soru önergesi ile gündeme getirdi.