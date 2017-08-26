Skandalda vahim iddia!

Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu'yla yaşadığı ensest ilişki skandalı her geçen gün başka bir boyut kazanıyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, ortaya atılan yeni iddia skandala başka bir boyut kazandırdı. Tüm bu yaşananlar sonrası sessiz kalan ağabey Tahir Mahir Başoğlu'nun geçmişte bir taciz olayına karıştığı ve bunun ortaya çıkmasını istemediği için sessiz kaldığı iddia edildi.

Sessizlik sürüyor

Skandal ilişki sonrası “Ben de olayları basından takip ediyorum” diyen ağabey Başoğlu'nun Balıkesir Okul Sporları İl Sorumlusu olduğu dönemde bir kız öğrencisine tacizde bulunduğu ve davanın halen devam ettiği iddia edildi.

Konuyla ilgili cevap hakkını kullanması için aranan Tahir Başoğlu'nun yine sessiz kaldığı belirtildi.