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    Skandalda vahim iddia!

    Hürriyet Haber
    26 Ağustos 2017 - 12:10Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 12:41

    Sunucu Murat Başoğlu’nun öz yeğeniyle yaşadığı yasak aşk skandalı tazeliğini korurken, vahim bir iddia daha ortaya atıldı. Ünlü sunucunun ağabeyi Tahir Mahir Başoğlu’nun geçmişte bir taciz skandalına karıştığı iddia edildi. 

    Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu'yla yaşadığı ensest ilişki skandalı her geçen gün başka bir boyut kazanıyor.

    Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, ortaya atılan yeni iddia skandala başka bir boyut kazandırdı. Tüm bu yaşananlar sonrası sessiz kalan ağabey Tahir Mahir Başoğlu'nun geçmişte bir taciz olayına karıştığı ve bunun ortaya çıkmasını istemediği için sessiz kaldığı iddia edildi.

    Sessizlik sürüyor

    Skandal ilişki sonrası “Ben de olayları basından takip ediyorum” diyen ağabey Başoğlu'nun Balıkesir Okul Sporları İl Sorumlusu olduğu dönemde bir kız öğrencisine tacizde bulunduğu ve davanın halen devam ettiği iddia edildi.

    Konuyla ilgili cevap hakkını kullanması için aranan  Tahir Başoğlu'nun yine sessiz kaldığı belirtildi.

     

     
    Etiketler: murat başoğlu , ilişki , yasak
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