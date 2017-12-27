Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>Skandal sözler müsteşarı da kızdırdı: Sapkınlık

    Skandal sözler müsteşarı da kızdırdı: Sapkınlık

    Deniz ZEYREK/ANKARA
    27.12.2017 - 10:40 | Son Güncelleme:

    Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’nın beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız çocuklarıyla ilgili mesajlarına en sert tepki Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’den geldi. Olayı “sapkınlık” olarak yorumlayan Tekin, kendilerinin de çok rahatsız olduklarını ifade etti. Öte yandan öğretmen Ercan Harmancı, tepki çeken sözlerinin ardından açığa alındı.

    Skandal sözler müsteşarı da kızdırdı: SapkınlıkHarmancı, sosyal medyada “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaşmıştı.

    Mesajından geri atmayan Harmancı, ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı:

    Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter... Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün ‘Beden Eğitimi’ adıyla adet
    görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor... Bu hiçbir babanın da umurunda değil... Hemi de Müslüman baba... Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!”

    Skandal sözlerin sahibi öğretmen yazdıklarını savunduSkandal sözlerin sahibi öğretmen yazdıklarını savundu

    "BU SAPKINLIKLAR EN ÇOK BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

    Bu sabah CNN Türk’te Parametre programında Ebru Baki ve Sefer Levent ile birlikte Felsefe öğretmeni Harmancı’ya tepki gösterip, Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturmayı hızlıca sonuçlandırması gerektiği görüşünü paylaştık. Programı izleyen Müsteşar Doç. Dr. Tekin, konuyla ilgili şunları kaydetti:

    “En az sizin kadar biz de rahatsız olduk. Ki ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. Bunu yaparken Platon’un İdeal Devleti'nde Koruyucular Sınıfının eğitimi kısmında kullandığı bir kişinin yönetici olabilmesi için önce kendi bedenini yönetebilmesi gerektiği metaforunu kullanıyorum. O yüzden bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor.”

    DENİZ ZEYREK NE DEMİŞTİ?

    CNN Türk'te yayınlanan Parametre programında konuşan Deniz Zeyrek, Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı için şunları söylemişti: "Eğitim - Sen sendikasına üye olan öğretmenler işte eylemlere katılıyor protestolara katılıyor diye OHAL'i bahane edip hazırladığı listelere koyuluyor ihraç ediliyor. Karşımızda bir sapık var! Başka bir sözcük bulamıyorum sapık bu adam yahu! O Milli Eğitim'de çalışanların bu adamın amirlerinin kız çocukları varsa ona göre baksınlar. Üstelik felsefe öğretmeni ya! Felsefe çok önemli bir ders. Bir kere tipinde bir sorun var ikincisi de sapık! Bunu da ihraç edin. Çocukları bu şeytandan kurtarın."

    Bak adamın ‘ümmetin kızı’na neler diyorBak adamın ‘ümmetin kızı’na neler diyor

    İmam Hatip Lisesi öğretmeninin skandal sözlerine soruşturmaİmam Hatip Lisesi öğretmeninin skandal sözlerine soruşturma

    Etiketler: skandal sözler , eşofman giyen kız öğrenci
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri