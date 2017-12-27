Skandal sözler müsteşarı da kızdırdı: Sapkınlık

Harmancı, sosyal medyada “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaşmıştı.

Mesajından geri atmayan Harmancı, ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter... Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün ‘Beden Eğitimi’ adıyla adet

görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor... Bu hiçbir babanın da umurunda değil... Hemi de Müslüman baba... Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!”

"BU SAPKINLIKLAR EN ÇOK BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Bu sabah CNN Türk’te Parametre programında Ebru Baki ve Sefer Levent ile birlikte Felsefe öğretmeni Harmancı’ya tepki gösterip, Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturmayı hızlıca sonuçlandırması gerektiği görüşünü paylaştık. Programı izleyen Müsteşar Doç. Dr. Tekin, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“En az sizin kadar biz de rahatsız olduk. Ki ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. Bunu yaparken Platon’un İdeal Devleti'nde Koruyucular Sınıfının eğitimi kısmında kullandığı bir kişinin yönetici olabilmesi için önce kendi bedenini yönetebilmesi gerektiği metaforunu kullanıyorum. O yüzden bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor.”

DENİZ ZEYREK NE DEMİŞTİ?

CNN Türk'te yayınlanan Parametre programında konuşan Deniz Zeyrek, Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı için şunları söylemişti: "Eğitim - Sen sendikasına üye olan öğretmenler işte eylemlere katılıyor protestolara katılıyor diye OHAL'i bahane edip hazırladığı listelere koyuluyor ihraç ediliyor. Karşımızda bir sapık var! Başka bir sözcük bulamıyorum sapık bu adam yahu! O Milli Eğitim'de çalışanların bu adamın amirlerinin kız çocukları varsa ona göre baksınlar. Üstelik felsefe öğretmeni ya! Felsefe çok önemli bir ders. Bir kere tipinde bir sorun var ikincisi de sapık! Bunu da ihraç edin. Çocukları bu şeytandan kurtarın."