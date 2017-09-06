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    Skandal! Sınırı yanlışlıkla geçen Türk'e öldüresiye dayak!

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    06.09.2017 - 15:29 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 15:59

    Kıbrıs Rum polisi, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki Ledra Palace sınır kapısından bisikletiyle geçen ve fark edilmeden Rum kontrol noktasını da aşan Mehmet Sapmaz adlı 60 yaşındaki bir Türk’ü yere yatırarak bayıltıncaya kadar dövdü, ardından hapse attı.

    Olay, Kıbrıs Rum tarafında faaliyette bulunan “Eşitlik, destek, ırkçılık karşıtı hareket adlı bir örgütün (KİSA), şikâyetiyle ortaya çıktı. Rum Politis gazetesinin haberine göre, KKTC’nin Gazimağusa kentinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mehmet Sapmaz, Kurban Bayramı öncesi arife gününde (31 Ağustos Perşembe) başkent Lefkoşa’nın Rum kesimine geçiş noktalarından Ledra Palace’a geldi. (Rumlar, KKTC’de doğmuş bile olsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi topraklarına geçişine izin vermiyor.)

    SINIR KAPISINDA MEYDAN DAYAĞI

    Rum kontrol noktasını fark edilmeden bisikletiyle geçen Mehmet Sapmaz bir süre sonra araçlı Rum polis ekibinin uyarısıyla kontrol noktasına döndü. Araçtan inen Rum polisi, yaşlı adamı önce yere yatırdı ardından dövmeye başladı. Rum dayağı, polis kontrol kulübesinde de devam etti. Rum polisi, bayılan yaşlı adamı daha sonra su ve kolonya ile ayıltarak gözaltına aldı. Polis önce ‘Polise mukavemet’ iddiasıyla yaşlı adamı gözaltına almak istedi, ancak görgü tanıklarının tepkisi üzerine geri adım attı.

    BAYRAMI RUM HÜCRESİNDE GEÇİRDİ

    Mehmet Sapmaz, Rum muhaceret dairesinin, “yaşa dışı sınır geçişi yaptığı” gerekçesiyle arife günü gözaltına alındı. Rum muhaceret dairesinin, Mehmet Sapmaz’ı BM aracılığıyla KKTC’ye geri göndermek yerine, Atina üzerinden Türkiye’ye sınırdışı edeceği belirtiliyor. 

     

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    Etiketler: Kıbrıs , Ledra Palace , KKTC , Mehmet Sapmaz , Lefkoşa
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