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    Skandal ifadelerin yer aldığı çocuk kitabı toplatıldı, yayınevi özür diledi

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 01:53 | Son Güncelleme:

    "Kahkaha Gülleri" adında 2. ve 3. sınıflar için piyasa sürülen masal kitabında geçen ifadeler okuyanların kanını dondurdu. Babası tarafından başı kesilen çocuğun kazanda kaynatılmasını anlatan kitap, sosyal medyada tepkilere neden olunca piyasadan toplatıldı.

    "Farkındayız, sadece kitap değil bir dünya veriyoruz" sloganını kullanan Nar Yayınları'ndan çıkan İhsan Büyükçolak'ın derlediği ‘Kahkaha Gülleri' isimli çocuk kitabı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; kitabın sosyal medyada paylaşılan sayfasında başı babası tarafından kesilen bir çocuğun kazanda pişirilmesi, ardından bu görüntüyü gören kız kardeşin hikayesi anlatılıyor.

    Kitapta, "Ağabeyinin eti asla ağzına değmesin" ve "Kemiklerinin hepsini topla gül ağacının dibine göm" gibi ifadeler yer alıyor.

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

    Masalda geçen korkunç ifadelerin ortaya çıkmasının ardından tepki de çığ gibi büyüdü.

    Tepkiler üzerine yayınevi sosyal meya hesaplarından bir açıklama yaparak, "'Kahkaha Gülleri' isimli kitap 2009 yılında yayınlanmış ve yayın kurulumuzca çocuklarımıza uygun olmadığı fark edilir edilmez derhal yayından kaldırılmış, piyasaya verilmiş olanlar toplatılılmıştır. Söz konusu yayın nedeniyle kamuoyundan özür dileriz" dedi.

    Skandal ifadelerin yer aldığı çocuk kitabı toplatıldı, yayınevi özür diledi

    (...) Babası oğlunu öldürmüş. Başını odunların arasına koyup eve getirmiş, hanımına göstermiş. Hanım hiçbir şey dememiş. Ertesi sabah çocuğun başını kazana atmış, altına ateş yakmış. Öğle olduğunda kız sokaktan gelip üvey anasına:

    - Yemeğimi hazırla, yiyip okula gideceğim, demiş.

    - Kazan mutfakta, tabağını alıp git. Yemeğini kendin koyupalabilirsin, demiş üvey ana.

    Kız, kazanların başına varmış; birinci kazanın kapağını kaldırır kaldırmaz korkup kaçmış. Gözü ağabeyinin saçlarına takılınca onu tanımış.
    O hemen kapağı kapatıp, ağlaya ağlaya okula doğru yol almış. Okula varır varmaz bütün olan biteni hocasına anlıtıvermiş.

    - Dünyada üvey analar böyle işleri çok yaparlar, demiş. Bırak, üzülme. Bu ateşin dumanı onun gözlerini kör edecek. Fakat sen çok dikkatli davranmalısın. Şimdi beni iyi dinle: Ağabeyinin etine asla ağzın değmesin. Kemiklerinin hepsini toplayıp bir gül ağacının dibine göm. Ona su döküp, kırk gece boyunca başında oturarak ebedilik duası oku. Diğerleriyle işin olmasın. Geresini merak etme sen.

    Kız, hocasının sözlerine kulak verip, ağabeyinin kemiklerini toplamış, bir gül ağacının dibine gömmüş. (...)

     

    Etiketler: skandal
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