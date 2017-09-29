Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Skandal iddia! İngiltere'de tarihi geçmiş tavuk etleri piyasaya sürülüyor

    Skandal iddia! İngiltere'de tarihi geçmiş tavuk etleri piyasaya sürülüyor

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Guardian gazetesi ve ITV kanalının birlikte yürüttüğü bir araştırma, İngiltere'nin en büyük tavuk eti üreticisinin tarihi geçmiş tavuk etlerini piyasaya sürdüğünü ortaya koydu.

    Guardian'ın birinci sayfasından tam sayfa yayınladığı habere göre ülkedeki tavuk eti üretiminin üçte birini yapan 2 Sister Food Group adlı şirket, etlerin üzerindeki tarihlerle oynayarak piyasaya son kullanma tarihi geçmiş etler sürüyor.

    Simon Goodley imzalı haberde İngiltere'nin büyük market zincirleri olan Tesco, Sainsbury's, Marks & Spencer ve Aldi'ye de et üreten şirketin, tavukların kesildiği tarihlerin kayıtlarıyla da oynadığı belirtiliyor.

    BBC Türkçe'nin haberine göre 12 gün boyunca kaydedilen gizli kamera görüntüleriyle de desteklenen araştırmada, şirket çalışanlarının yere düşen tavuk etlerini tekrardan üretim bandına koyduğu, farklı tarihlerde kesilen tavukların etleri karıştırılırken ürünün ambalajındaki en taze etin tarihine yer verildiği aktarılıyor.

    Guardian'ın ulaştığı 2 Sisters şirketi, iddiaları yanıtlamak için yeterli zamanı olmadığını belirtirken şirketin avukatları ise "Gıda güvenliği ve hijyen 2 Sisters'ın en temel öncelikleridir. Bu vakalar izole örnekler olabilir ve şirket bunları araştıracak" açıklamasında bulundu.
    Gazeteye konuşan bir şirket çalışanı, müdürünün tavuk etlerinin tarihini değiştirmeleri konusunda kendilerine direktif verdiğini söyledi.
    İngiltere'de tavuk etlerinin son kullanma tarihi hayvanın kesilmesinden yaklaşık 10 gün sonra olarak belirleniyor.
    Etlerin satıldığı market zincirleri de olay hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

    Etiketler: ingiltere , Tavuk , Sağlık
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri