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    Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme!

    Damla GÜLER-Hürriyet.com.tr
    07.09.2017 - 14:25 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 18:31

    Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu’nun bir teknede öpüşürken çıkan fotoğrafların aslında video kaydı olduğu ortaya çıktı. Selçuk Kabadayı’nın avukatı Handan Yazıcıoğlu, görüntüleri delil olarak mahkemeye sundu. Mahkeme ise müstehcen olan bu görüntülerin sızmaması için video kaydını mahkeme kasasına koydu.

    Evli sunucu Murat Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Başoğlu’nun yalanladığı, “Yeğen” iddiaları, Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatının yaptığı açıklama ile kesinleşmişti. Selçuk Kabadayı ise eşine hem boşanma davası hem de tazminat davası açtı.

    Açılan dava kapsamında delil toplama aşamasında olan mahkeme görüntülerdeki kadın ile Burcu Başoğlu Kabadayı’nın görüntülerin karşılaştırılarak incelenmesine karar verdi.

    Yaşanan bu gelişmeler dışında Selçuk Kabadayı’nın avukatı Handan Yazıcıoğlu mahkeme dosyasına yeni bir delil sundu.

    Olayın ortaya çıkmasına sebep olan fotoğrafların aslında bir video kaydı olduğunu öğrenen avukat Yazıcıoğlu bu görüntüleri delil olarak mahkemeye sundu.

    Müstehcen görüntülerin olduğu belirtilen video kaydının sızmaması için mahkeme ek tedbir aldı. Mahkeme hakimi görüntüleri delil torbasına koyarak mühürletti. Ardından da delilin önemli olması nedeniyle mahkeme kasasına koydu.

    HİSSELERİ DEVRETTİ

    Burcu Başoğlu Kabadayı’nın ortağı olduğu spor salonundaki hisselerini ise devrettiği, görüntülerin ortaya çıkmasından bu yana da spor salonuna uğramadığı öğrenildi.


     

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    Etiketler: murat başoğlu , Burcu Başoğlu , ensest ilişki , Mahkeme , Fotoğraf , Video
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