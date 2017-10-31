 Skandal, dizinin sonunu getirdi

Ünlü oyuncu Kevin Spacey'in yıllar önce genç meslektaşını taciz ettiğine ilişkin iddialar çok izlenen bir dizinin de sonunu getirdi. Skandalın ardından geçmişte biseksüel olduğunu ama artık sadece erkeklerle romantik ilişkiye girmeye karar verdiğini açıklayan Spacey'in başrol oynadığı House of Cards dizisi bütün bu olanların ardından ekrana eda edecek.

Dizinin yayınlandığı Netflix, House of Cards'ın gelecek yıl yayınlanacak altıncı sezonunun ardından yayın hayatına veda edeceğini duyurdu. Kanal, diziye neden son verileceğini ise açıklamadı.Ancak kulislerde dizinin Kevin Spacey'nin adının karıştığı skandal nedeniyle sona erdirileceği konuşuluyor.

House of Cards dizisinde Kevin Spacey'in yanı sıra Robing Wright önemli rollerden birini üstleniyor. Yayın hayatına 2013 yılında başlayan dizi 33 dalda Emmy ve 8 dalda da Altın Küre ödülüne aday gösterilmiyüi. Kevin Spacey ve Robin Wright da dizideki oyunculukları nedeniyle Altın Küre kazanmışlardı.

Şu sıralar 'Star Trek: Discovery' dizisinde rol alan aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini 'baştan çıkarmaya çalıştığını' söylemiş ve ünlü aktörün bir partide sarhoş olduktan sonra kendisini bir yatak odasına götürmeye çalıştığını ileri sürmüştü.



Spacey'nin mesajında şu ifadeler yer aldı: “Anthony Rapp’in oyunculuğuna büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. Kendisinin hikayesini dinlediğimde dehşete düştüm. Dürüst olmam gerekirse 30 seneyi geçkin bir süre önce yaşanan bu olayı hatırlamıyorum. Ancak olaylar dediği gibi geliştiyse kendisine çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl sebep olduğum duygular için de özür diliyorum.

'HAYATIMI EŞCİNSEL BİR ERKEK OLARAK SÜRDÜRMEYİ SEÇİYORUM'

KBu hikaye, beni hayatımla ilgili başka konuları anlatmak için cesaretlendirdi. Özel hayatımla ilgili korumacı olduğum için hakkımda pek çok hikaye dolaştığını biliyorum. En yakınımdakiler bilir ki, hayatımda hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkilerim oldu. Erkeklerle romantik ilişkiler yaşadım, onlara aşık oldum ve şimdi de hayatımı eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçiyorum. Bu gerçekle açık ve dürüst bir şekilde yüzleşmeliyim, bu da davranışlarımı gözden geçirmek ile başlıyor.” Rapp Buzfeed’e yaptığı açıklamada 14 yaşındayken Spacey’nin evine gittiğini ve ünlü aktörün kendisini yatağa yatırarak üzerine çıktığını iddia etmişti. Rapp, olay yerinden kaçtığını ancak yaşananları kimseye anlatmadığını ifade etmişti.

Bu arada olayların ortaya çıkmasından sonra Spacey'in babasıyla ilgili iddialar da gün yüzüne çıktı. İleri sürülenlere göre Spacey'in babası çocuklara taciz etmekle suçlanan bir Nazi'ydi.

Spacey'in 62 yaşındaki ağabeyi Randall Fowler, babasının kendi öz oğlu ve annesi de dahil pek çok kişiyi taciz ettiğini ileri sürdü. Fowler, babası Thomas Geoffrey Fowler'ın Nazi görüşlerini savunan bir tacizci olduğunu ileri sürdü. Fowler: "Evimizde karanlıkbir atmosfer vardı. Bu kesinlikle dehşet vericiydi. Kevin olup biteni geçiştirmeye çalışıyordu" diye konuştu.

Fowler, kendisinin de babasının bu kötü davranışlarından etkilendiğini belirterek "Sırf onun bu tür genlerinin bana da gçemiş olabileceğinden korktuğum için çocuk sahibi olmayı istemedim" dedi.