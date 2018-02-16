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    Skandal canlı yayına polis baskını!

    Çağlar ÖZTÜRK- Yaşar KORKUSUZ/DHA
    16.02.2018 - 11:41 | Son Güncelleme:

    ADANA’nın Kozan ilçesinde bir evde toplanarak esrar hazırlayıp kullanan, biri çocuk 4 kişi, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yapınca, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

    Kozan’da C.K. (30), İ.Ü. (19), B.M. (23) ve B.M. (14) esrar kullanmak için bir evde toplandı. Paket içindeki uyuşturucunun hazırlanması sırasında İ.Ü., cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı. Bu sırada yine sosyal medyada izleme yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin paylaşımlarını kayıt ederek, yerlerini tespit edip, operasyon yaptı.Gözaltına alınan C.K., İ.Ü., B.M. ve B.M. ’uyuşturucu kullanmak, uyuşturucuya özendirmek ve sosyal medyada yayın yapmak’ suçlarından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden C.K., İ.Ü. ve B.M. tutuklanırken, yaşı 18’den küçük B.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Skandal canlı yayına polis baskını

    Etiketler: canlı yayın , skandal , torbacı , ADANA , son dakika
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