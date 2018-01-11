Skandal! Bakterili bebek ürünleri onlarca markette satılmaya devam etmiş

Süt tozu ve bebek maması üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Fransız Lactalis'in, aralık ayında salmonella bakterisi tespit etilmesi nedeniyle Craon'daki fabrikasındaki ürünlerinin toplatılmasına karar verildi ancak çok sayıda tüketici, bu markaya ait ürünlerin süpermarket raflarında yer aldığına dair şikayette bulundu.

Paris savcılığının Lactalis hakkında açtığı soruşturma devam ederken, şirketin Craon'daki fabrikası dün itibarıyla kapatıldı.

Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E. Leclerc marketlerinden yapılan açıklamalarda, ülke genelindeki mağazalarında, toplatma kararından sonra da bu ürünlerin satıldığı kabul edildi.

Konuyla ilgili Auchan’dan yapılan açıklamada, skandal sonrası 36 bin ürünün toplatıldığına değinildi. Ancak 52 ürünün gözden kaçarak satışına devam edildiği kaydedildi. Ürünleri alan müşterilerin tespit edildiğini kaydeden mağaza yetkilileri, gerekli bilgilendirmenin yapıldığı aktarıldı.

INTERMARCHÉ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada Intermarché mağazalarından alış veriş yapan bir kişi de yasaklı ürünü bu mağazanın reyonlarında da gördüğü ihbarında bulundu. Intrmarche’nin de iç soruşturma başlattığı kaydedildi.

Lactalis grubuna ait Fransa'nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında bulunan fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti. Laktalis tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625'e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti.

Lactalis grubu ayrıca, 15 şubat 2017'den itibaren burada üretilen tüm ürünlerin toplatılacağını duyurmuştu.

31 BEBEKTE MİKROP TESPİT EDİLDİ

Fransız yetkililerce Ağustos ayından bu yana ülkede en az 35 bebeğin salmonella’ya yakalandığı ve bebeklerden 31’ine mikrobun tespit edildiği Lactalis tesislerinde üretilmiş süt tozu verildiği açıklandı.