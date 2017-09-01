Sızma sorgusu başladı

Başmüfettiş olay yerinde görev alan Beşiktaş İlçe Emniyet, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro polislerinin ifadelerini aldıktan sonra, olay yerine giren 112 sağlık ekibinin ifadelerini alacak. Sağlık ekibinin ifadelerinin alınmasının ardından olayın gerçekleştiği Conrad Otel’in görevlilerinin de ifadeye çağrılacağı belirtildi.

SES ANALİZİ YAPILIYOR

Başmüfettişin ifade alma dışında olayı teknik boyutuyla da soruşturduğu, bu kapsamda görüntünün kriminal laboratuvarda incelendiği, görüntü ve ses analizinin yapıldığı, ifadesi alınan görevlilerin ses karşılaştırmasının da yapılacağı bildirildi. Yapılan ilk incelemede ise görüntünün cep telefonuyla çekildiğine yönelik ipuçlarına da rastlandı.

TELEFON AÇILAMADI

Şaşmaz ve Aker’in kapalı olan iPhone telefonları hâlâ açılamadı. Telefonların şifresinin kırılamaması, iPhone’un özelliğinden kaynaklanıyor. Kapalı iPhone telefon her yanlış şifre denemesinin ardından bir süre kilitleniyor. Deneme sayısı arttıkça telefon aylar hatta yıllarca kilitlenebiliyor.