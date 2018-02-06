Sizin köpeğiniz ne kadar zeki? Irklara göre zeka sıralaması

Border Collie

Aslında bir çoban köpeği olan Border Collie sportif bir kişiliğe sahiptir. Muhteşem enerjisi ve zekası onu bir numara yapmaktadır. Çok hızlı bir şekilde eğitilebilirler. Bu ırkın tarihi 300 yıl öncesine dayanmaktadır.

Kaniş

Poddle yani kanişler güzel göründükleri kadar zekilerdir de. Çok iyi iz sürerler. Eski yıllarda av için kullanılan bu köpekler,sahiplerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Almanya kökenli olan bu ırk bir süre sonra Fransa'nın milli köpek ırkı olmuştur.

Alman çoban köpeği

Alman çoban köpeği en aşina olduğumuz meşhur ırklardan bir tanesidir. Polis eğitimlerinde sıkça gördüğümüz bu ırk aslında oldukça sevecendir. Yetiştirilme tarzı onun kişiliğini belirlemektedir. İleri düzey öğrenme yeteneği üçüncü sırada yer almasını sağlamaktadır.

Golden Retriever

Golden hepimizin aşina olduğu tatlı mı tatlı akıllı mı akıllı bir köpek ırkı. İnsanlarla çok iyi anlaşan Golden aynı zamanda aşırı zeki bir ırk.

Doberman

Almanya kökenli bir ırk olan Doberman, oldukça zeki ve sahibine aşırı bağlı bir ırktır. Dominant karakteri mutlaka iyi bir eğitmen tarafından eğitilmesini gerektirmektedir.

Listenin tamamı ise şu şekilde: