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Sizin köpeğiniz ne kadar zeki? Irklara göre zeka sıralaması

Can dostlarımız köpeklerde tıpkı bizlerde olduğu gibi zeka yani öğrenme farklılıkları görülmektedir. Köpeklerin insanlarla olan ilişkileri, eğitimleri ve daha birçok unsur zekalarını belirlediği gibi en büyük pay kalıtsal zekalarıdır. Amerika ve Kanada'da yapılan bir araştırma ile öğrenme gücü en yüksek, en zeki 117 köpeğin sıralaması yapıldı. İlk 5’i inceledikten sonra geriye kalan 112 köpeğin sıralamasını en son maddede bulabilirsiniz.

Doğan BURDA
06.02.2018 - 11:51 | Son Güncelleme :

Sizin köpeğiniz ne kadar zeki Irklara göre zeka sıralamasıBorder Collie
Aslında bir çoban köpeği olan Border Collie sportif bir kişiliğe sahiptir. Muhteşem enerjisi ve zekası onu bir numara yapmaktadır. Çok hızlı bir şekilde eğitilebilirler. Bu ırkın tarihi 300 yıl öncesine dayanmaktadır.

 

Sizin köpeğiniz ne kadar zeki Irklara göre zeka sıralamasıKaniş
Poddle yani kanişler güzel göründükleri kadar zekilerdir de. Çok iyi iz sürerler. Eski yıllarda av için kullanılan bu köpekler,sahiplerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Almanya kökenli olan bu ırk bir süre sonra Fransa'nın milli köpek ırkı olmuştur.

 

Sizin köpeğiniz ne kadar zeki Irklara göre zeka sıralamasıAlman çoban köpeği
Alman çoban köpeği en aşina olduğumuz meşhur ırklardan bir tanesidir. Polis eğitimlerinde sıkça gördüğümüz bu ırk aslında oldukça sevecendir. Yetiştirilme tarzı onun kişiliğini belirlemektedir. İleri düzey öğrenme yeteneği üçüncü sırada yer almasını sağlamaktadır.

 

Sizin köpeğiniz ne kadar zeki Irklara göre zeka sıralamasıGolden Retriever
Golden hepimizin aşina olduğu tatlı mı tatlı akıllı mı akıllı bir köpek ırkı. İnsanlarla çok iyi anlaşan Golden aynı zamanda aşırı zeki bir ırk.

 

Sizin köpeğiniz ne kadar zeki Irklara göre zeka sıralamasıDoberman
Almanya kökenli bir ırk olan Doberman, oldukça zeki ve sahibine aşırı bağlı bir ırktır. Dominant karakteri mutlaka iyi bir eğitmen tarafından eğitilmesini gerektirmektedir.

 

Sizin köpeğiniz ne kadar zeki Irklara göre zeka sıralaması

Listenin tamamı ise şu şekilde:

  1. Border Colli 2. Kaniş 3. Alman Çoban Köpeği 4. Golden Retriever 5. Doberman 6. Shetland Sheep Dog 7. Labrador Retriever 8. Papillon 9. Rottweiller 10. Avustralya Çoban Köpeği 11. Pemproke Welsh Corgi 12. Cüce Scauntzer 13. English Springer Spaniel 14. Tervueren 15. Schipperke 16. Collie 17. Alman Kurzzhaar 18. Flat Coated Retriever 19. English Cocker Spaniel 20. Orta Boy Snautzer 21. Brittany Spaniel 22. Cocker Spaniel 23. Weimaran 24. Malinois 25. Fino 26. Irısh Waterspaniel 27. Vizsla 28. Cardigan Welsh Corgi 29. Cheapeake Bay 30. Retriever Puli 31. Yorkshire Terrier. 32. Dev Snautzer 33. Portuguese Waterdog 34. Airdale Terrier 35. Border Terrier 36. Briard 37. Welsh Springer Spaniel 38. Manchester Terrier 39. Samoyed 40. Field Spaniel 41. Newfoundland 42. Avustralya Terrier 43. American Staffordshire Terrie 44. Gordon Setter 45. Bearded Collie 46. Cairn Terrier 47. Kerry Blue Terrier 48. Irısh Setter 49. Norveç Elkhound 50. Affenpinscher 51. Silky Terrier 52. Cüce Pincher 53. English Setter 54. Firavun Köpeği 55. Clımber Spaniel 56. Norwich Terrier 57. Dalmaçyalı 58. Soft Coated Wheaten Terrier 59. Bedlington Terrier 60. Curly Coated Retriever 61. Irısh Wolfshound 62. Kuvasz 63. Saluki 64. Cavalier King Charles Spaniel 65. Alman Drahthaar 66. Coonhound 67. American Water Spaniel 68. Sibirya Husky 69. English Toy Spaniel 70. Tibet Spaniel 71. English Foxhound 72. Otterhound 73. American Foxhound 74. Greyhoun 75. West Highland White Terrier 76. Boxer 77. Danua 78. Dakel 79. Staffordshire Bull Terrier 80. Malamut 81. Whippet 82. Shar-Pei 83. Drathaar Foxterrier 84. Rhodesian Rigaback 85. Welsh Terrie 86. Boston Terrier 87. Akita-Inu 88. Skye Terrier 89. Norfolk Terrier 90. Sealyham Terrier 91. Mops 92. French Buldog 93. Griffon Burxellois 94. Maltes 95. English Rundoh 96. Chinese Creatested 97. Dandie Dinmont Terrier 98. Tibet Terrier 99. Lakeland Terrier. 100. Old English Sheepdog 101. Pyreneen Dog 102. Scotch Terrier 103. St.Bernard 104. Bullterrier 105. Chihuahua 106. Lahasa Apso 107. Bullmastiff 108. Shih-Tzu 109. Basset 110. Mastiff 111. Beagle 112. Pekinese 113. Bloodhound 114. Barsoi 115. Buldog 116. Basenji 117. Afgan Tazısı

Etiketler: Köpek , ırk , golden
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