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    Sizi salonda göremiyorum

    Nuray BABACAN - ANKARA
    17.10.2017 - 01:25 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın parti grup yönetiminin çalışmalarını eleştirip “Televizyondan izliyorum grup başkanvekillerini salonda göremiyorum” dediği öğrenildi. Kasımda TBMM’de yapılacak seçimlerde bazı grup başkanvekillerinin değiştirileceği dile getiriliyor.

    Sizi salonda göremiyorum
    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, Anayasa değişikliğiyle yeniden AK Parti Genel Başkanı olmasının ardından iktidar partisinde taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Partinin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, TBMM’de önümüzdeki aylarda gündeme gelecek düzenlemeler aktarıldı. TBMM gündeminde bekleyen, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemeyle, MTV zammının içinde olduğu torba tasarının öncelikle yasalaştırılacağı belirtilirken, ardından 2019 yılı bütçesinin ve uyum yasalarının önemli başlıklardan olduğu ifade edildi.

    NÖBETLEŞE OLARAK ORADAYIZ

    Bu çalışmalar aktarılırken Erdoğan’ın, toplantıya katılan grup başkanvekillerine, “Televizyondan izliyorum, grup başkanvekilleri genel kurul salonunda oturmuyor, göremiyorum” dedi. MYK’da bulunan grup başkanvekilleri ise “Aslında nöbetleşe olarak Genel Kurul’dayız. Bazen salonda olmuyoruz ama hep oradayız” diye savunma yaptı. Partide kasım ayında TBMM’de yapılacak Meclis Başkanlığı, komisyon ve grup başkanvekilliği seçimlerinde bazı görev değişikliklerinin olacağı belirtiliyor. Partinin beş grup başkanvekilinden en az ikisinin değiştirileceği konuşuluyor.

    EKRANLARDA 25 PARTİ SÖZCÜSÜ

    Parti, siyasi konularda söylem birliği oluşturmak için de çalışma başlattı. Aynı zamanda parti sözcüsü olan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal başkanlığında 25 milletvekili, ekranlarda ve toplantılarda partiyi temsil edecek isim olarak belirlendi. Bakan ve genel başkan yardımcıları dışında belirlenen isimlerle partide toplantı yapıldı. Bu kişiler, parti adına yapacakları konuşmalarda, genel merkezle eşgüdümlü çalışacak ve söylem birliği oluşturmak için kendileri için hazırlanan bilgi notlarından yararlanacak. Diğer vekiller ekrana çıkmayacak ve parti adına açıklama yapamayacak. Vekillerin Twitter hesapları konusunda da uyarıldığı öğrenildi.

     

    Etiketler: gazetehaberleri
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