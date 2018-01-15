Sizi sabahları daha dinç yapacak 2 kahvaltılık önerisi

MANTAR, DOMATESLİ YUMURTA

Malzemeler

2 büyük doğranmış düz mantar, sıvı yağ, ½ diş rendelenmiş sarımsak, kekik, 2 domates, 2 büyük yumurta, 2 avuç roka.

Hazırlanışı

Fırını 200 derecede ısıtın. Mantarları biraz sarımsakla tatlandırılmış sıvı yağla fırçalayın. Mantarları iki tarafı hafif yağlanmış şekilde folyoya koyun ve üst tarafına biberleri dizin. Kekik yapraklarınızı da üzerine serpin ve folyo ile kaplayıp 20 dakika fırında pişirin.

Folyoyu açın ve bir yumurtayı mantarların üzerine dikkatle kırın. Yanlarına ikiye ayırdığınız domatesleri koyun. Üzerine biraz daha kekik ekleyin ve fırında yumurta sararıncaya kadar bir 10-12 dakika daha pişirin. Yanına rokayla birlikte servis edin.

SAĞLIKLI YEŞİL BÖREK

Malzemeler

140 gram rendelenmiş kabak, 3 orta boy yumurta, 85 gram ince kıyılmış brokoli, doğranmış küçük demet dereotu, 3 yemek kaşığı glütensiz un veya pirinç unu, 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı.

Malzemeler

Yeşil börekler mücver yapmak gibidir. Kabaklarınızı yıkadıktan sonra nemini almak için ellerinizle iyice sıkın ve temiz bir havlunun üzerine koyup, iyice kurutmak için sıkın.

Yumurtayı bir kapta çırpın ve brokoli, kabak ve dereotunu ekleyip karıştırın. Unu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Yağı yapışmaz bir tavada ısıtın. Karışımdan bir kaşık alıp tavaya koyun. Bu şekilde 3 parça börek yapın. Börekleri altın kahverengi olana kadar orta ateşte 3-4 dakika kızartın. Elinizdeki malzeme kadar aynı işlemi tekrarlayın. Servis ederken üzerine dereotu serpebilirsiniz.

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