Sizi mutlu edecek 71 neÅŸeli Ã¶neri





10 GÃœN, 10 GÃœNDÃœR Ä°LK Ä°Åž KAFANI BOÅžALT

1- SevdiÄŸin/eÄŸlendiÄŸin bir diziye yeniden baÅŸla. Bak bakalÄ±m seyreden hÃ¢lÃ¢ aynÄ± kiÅŸi mi, aynÄ± ÅŸeyleri mi hissediyor...

2- Spotify, Fizzy ya da baÅŸka bir mecra... MÃ¼zik listeni yenile; bak bakalÄ±m neler hÃ¢lÃ¢ mutlu ediyor, neler eskisi gibi deÄŸil...

3- Herhangi bir sahafÄ±n kapÄ±sÄ±ndan gir; durduk yere sohbet baÅŸlat... Bak bakalÄ±m sana hangi kitabÄ± Ã¶nerecek...

4- Aile mezarlÄ±ÄŸÄ± ziyaret et: HatÄ±rla, gÃ¼lÃ¼mse, dua et, dert yan, fikir danÄ±ÅŸ... Bak bakalÄ±m hafÄ±zan sana ne sÃ¶yleyecek...

5- Ä°smini taÅŸÄ±yan bir Ã¼nlÃ¼/sanatÃ§Ä± bul, hayatÄ±nÄ± oku... Bak bakalÄ±m ne kadar sana benziyor, ilham alacaÄŸÄ±n ne var...

6- Google Earthâ€™e gir, ilginÃ§ gelen gelen bir yeri bÃ¼yÃ¼t, araÅŸtÄ±r. Bak bakalÄ±m TÃ¼rkiyeâ€™den ne kadar uzaklaÅŸabiliyorsun...

7- Bir hayÄ±r derneÄŸinin sitesine gir. Sayfalarda gezin. Bak bakalÄ±m baÅŸkalarÄ± iÃ§in ne yapabilirsin...

8- KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilen birini bul. Kendini anlattÄ±r. Bak bakalÄ±m ne kadar bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸsÃ¼n, ne kadar dibine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸsÃ¼n...

9- Bayram zamanÄ±... KÃ¼stÃ¼ÄŸÃ¼n birini aklÄ±na getir. En gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zamanÄ± hatÄ±rla. Bak bakalÄ±m hÃ¢lÃ¢ o kadar kÄ±zgÄ±n mÄ±sÄ±n...

10- GeÃ§en bayramdan beri yaptÄ±ÄŸÄ±n en kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyi aklÄ±na getir. YÃ¼zleÅŸ. Bak bakalÄ±m telafi etmek iÃ§in ne yapabilirsin...

BoÄŸaz mÄ±, ada mÄ±, Anadolu mu, Avrupa mÄ±?

Ä°STANBUL

- Burgazadaâ€™da Sait Faik MÃ¼zesiâ€™ni gezin, Kalpazankayaâ€™da gÃ¼nÃ¼ bitirin ama faytona binmek yok! (BaÅŸak Dizer)

- Â BoÄŸazâ€™da aylak aylak balÄ±k tutup kendinize taze istavrit keyfi yapÄ±n.

(Mehmet YaÅŸin)

- Â Dini bayramÄ±mÄ±zda baÅŸka inanÄ±ÅŸlara dokunun: Modaâ€™da KoÃ§o BalÄ±kÃ§Ä±sÄ±â€™nÄ±n altÄ±ndaki ayazmaya gidin, romantik hikÃ¢yesini sorun. (SavaÅŸ Ã–zbey)

- Â EminÃ¶nÃ¼â€™ndeki Ã‡iÃ§ek PazarÄ±â€™na gidin, bilmediÄŸiniz bitkilerin ismini, cismini Ã¶ÄŸrenin. BakarsÄ±nÄ±z eve de alÄ±rsÄ±nÄ±z. (SavaÅŸ Ã–zbey)

- Ä°ster KadÄ±kÃ¶y BilgeoÄŸluâ€™ndan, ister KarakÃ¶y GÃ¼llÃ¼oÄŸluâ€™ndan subÃ¶reÄŸi alÄ±n, vapura binin. Ohhh... (SavaÅŸ Ã–zbey)

- Â SarÄ±yer, Ã‡amlÄ±caâ€™dan Afrikaâ€™ya gÃ¶Ã§ eden leylek, yÄ±rtÄ±cÄ±lar ve baÅŸka birÃ§ok kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼ gÃ¶zleyin.Â (YÃ¼cel SÃ¶nmez)

- Â KapalÄ±Ã§arÅŸÄ± turu yapÄ±n; hoÅŸunuza giderse gÃ¼mÃ¼ÅŸ bedestenden takÄ± ve hediyelik alÄ±n. (BaÅŸak Dizer)

- SaÄŸa sola hava atmak iÃ§in felekten bir geca Ã§alÄ±n, ÅŸehrin en yeni kulÃ¼plerini gezin: KarakÃ¶y Mentha, OrtakÃ¶y Ruby, ÅžiÅŸhane Klein Garten... (SavaÅŸ Ã–zbey)

- Burgazadaâ€™da bu yaz aÃ§Ä±lan Peyote Cennet BahÃ§esiâ€™nde 1 EylÃ¼lâ€™de Hey Douglas, 2 EylÃ¼lâ€™de Ceylan Ertem etkinliklerine katÄ±lÄ±n. (Bant Dergisi EditÃ¶rÃ¼ James Hakan DedeoÄŸlu)

- DÃ¼nya standardÄ±nda ama ucuz bir BoÄŸaz ziyafeti Ã§ekmek isterseniz SabancÄ± MÃ¼zesiâ€™ndeki MSAâ€™ya gidin 10 liraya salata yiyin. (0212) 277 22 00 (SavaÅŸ Ã–zbey)

- Ã‡oluk Ã§ombalak kim varsa toplayÄ±p EyÃ¼pâ€™taki Vialandâ€™e gidin. BakalÄ±m hÃ¢lÃ¢ Ã§ocukluÄŸunuzdaki kadar cesur musunuz? (0850) 210 85 63 (SavaÅŸ Ã–zbey)

Saffet Emre TonguÃ§

Rehber - HÃ¼rriyet Seyahat yazarÄ±

Piri isimli sesli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ uygulamasÄ±nÄ± indirin, isterseniz keÅŸfe Fener ve Balatâ€™tan baÅŸlayÄ±n.

Ã‡aÄŸdaÅŸ Ertuna

Milliyet Kent yazarÄ±

KarakÃ¶yâ€™de Mehmet GÃ¼rsâ€™Ã¼n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± MÃ¼rverâ€™de gÃ¼nbatÄ±mÄ±nda yemek yiyin. (0212) 372 07 50

- Saat 17.00â€™de KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§iftlikparkâ€™taki â€˜%100 Asian Musicâ€™ elektronik mÃ¼zik festivaline giriÅŸ Ã¼creti 50 TL.





KÃ¶y mÃ¼, kale mi, AVM mi, gÃ¶l mÃ¼?

ANKARA

- Â GenÃ§lik ParkÄ±â€™nda akÅŸam saatlerinde yapÄ±lan su ve Ä±ÅŸÄ±k oyunu gÃ¶sterisiyleÂ eÄŸlenin. (DoÄŸan Burda Ankara Temsilcisi Erdal Ä°pekeÅŸen)

- Siyah-Beyazâ€™a gidip 33. yÄ±l sergisini gezin, barÄ±na geÃ§ip sanat sohbeti yapÄ±n. (0312) 428 26 41 (Ã‡aÄŸdaÅŸ Ertuna)

- Kale dibindeki At PazarÄ± MeydanÄ±â€™nda antikacÄ±larÄ± gezin. (Erdal Ä°pekeÅŸen)

- AltÄ±nkÃ¶y AÃ§Ä±khava KÃ¶y MÃ¼zesiâ€™nde kuzular, kÃ¶pekler, kediler, geyikler, ceylanlar, arÄ±lar, horozlar, tavuklarla vakit geÃ§irin. (Erdal Ä°pekeÅŸen)

- BaÅŸkentin en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶llerinden Moganâ€™da su sporlarÄ± yapanlarÄ± izleyerek serinleyin. (Erdal Ä°pekeÅŸen)

- Anadolu Medeniyetleri, Rahmi KoÃ§ ve Erimtan mÃ¼zelerini gezin, tarihin derinliklerinde kaybolun. (Saffet Emre TonguÃ§)

Mehmet YaÅŸin

Gezgin ve gurme

BeypazarÄ±â€™na kaÃ§Ä±n, isterseniz de kÃ¼Ã§Ã¼k parmak kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda yaprak sarmalarÄ±n tadÄ±na bakÄ±n.

Â YÃ¼cel SÃ¶nmez

HÃ¼rriyet Seyahat EditÃ¶rÃ¼

TÃ¼rkiyeâ€™de gÃ¼n batÄ±mÄ±nÄ±n en gÃ¼zel yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerlerden Tuz GÃ¶lÃ¼â€™ne gidin, oturun, bakÄ±n, selfie Ã§ekin.

1Â EYLÃœL:Â Mikonosâ€™ta bugÃ¼ne kadar Enrico Maciasâ€™la konser veren Ã¼nlÃ¼ YunanlÄ± sanatÃ§Ä± Antonis Remosâ€™un, Mustafa Sandalâ€™la birlikte vereceÄŸi konserin tarihi.

SakÄ±z mÄ±, Mikonos mu, Rodos mu, Leros mu?

YUNANÄ°STANâ€™A GÄ°DENLERE

- Leros AdasÄ±â€™ndaki Mylosâ€™un sahibi Takisâ€™le bayram yemeÄŸine oturun, diÄŸer TÃ¼rklerle bayramlaÅŸÄ±n. (+30) 2247 024894 (Ã‡aÄŸdaÅŸ Ertuna)

- SakÄ±z AdasÄ±â€™nda Mesta ve Pirgi kÃ¶ylerini gezin, Aya Fotiniâ€™de mutlaka denize girin.Â

(Saffet Emre TonguÃ§)

- Patmos AdasÄ±â€™nda Lambi Tavernaâ€™da eÄŸlenin, YunanlÄ±larla Ã§iftetelli oynayÄ±n. (+30) 2247 031490 (Mehmet YaÅŸin)

- Mikonos AdasÄ±â€™ndaki Spilia Restoranâ€™da deniz Ã¼rÃ¼nleriyle kÄ±ÅŸlÄ±k B ve D vitamini deponuzu doldurun. (Onur BaÅŸtÃ¼rk)

- Kalymnos AdasÄ±â€™ndaki Nikiâ€™nin Yeriâ€™nde feta, kopanisti ve truli peynirlerinden bir tabak yaptÄ±rÄ±n. (+30) 2243 028528 (Vedat Milor)

- Leros AdasÄ±â€™ndaki Vareladikoâ€™da kalamar tava sÃ¶yleyin iÃ§inizden geri saymaya baÅŸlayÄ±n. (+30) 2247 025433 (Mehmet YaÅŸin)

- Spetses AdasÄ±â€™ndaki Poseidonion Oteliâ€™ne gidin, Egeâ€™nin sularÄ±na karÅŸÄ± keyif yapÄ±n. (+30) 2298 074553 (Onur BaÅŸtÃ¼rk)

- Limnos AdasÄ±â€™ndaki Grammofonoâ€™da canlÄ± mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde lezzetli mezeleri gÃ¶tÃ¼rÃ¼n. (+30) 2254 111841 (Mehmet YaÅŸin)

- BalÄ±klar gÃ¶Ã§ ediyor, yunuslar da peÅŸlerinden... Bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼zle sÃ¼rekli aÃ§Ä±klarÄ± tarayÄ±n. (YÃ¼cel SÃ¶nmez)

- Rodosâ€™ta Marco Poloâ€™da yiyeceÄŸiniz akÅŸam yemeÄŸini Ã¶mrÃ¼nÃ¼zÃ¼n sonuna kadar unutmayÄ±n. (+30) 2241 025562 (James Hakan DededoÄŸlu)

Vedat Milor

Gurme - HÃ¼rriyet yazarÄ±

Patmos AdasÄ±â€™nda Captainâ€™s Houseâ€™da kalÄ±n, sahibesinin limonlu kekini tadÄ±n. (+30) 2247 031793





MÃ¼zik mi, kokteyl mi, yemek mi, parti mi?

Ä°ZMÄ°R-Ã‡EÅžMEâ€™YE SIÄžINANLARA

- KafanÄ±zÄ± dinlemek iÃ§in AlaÃ§atÄ±â€™nÄ±n en sakin ve az bilinen koylarÄ±ndan Biblos PlajÄ±â€™na gidin.

(Saffet Emre TonguÃ§)

- Alsancakâ€™taki Editâ€™in yazlÄ±ÄŸÄ± Edit YÄ±ldÄ±zburnuâ€™nda iyi mÃ¼zik dinleyip ÅŸahane kokteyller iÃ§in. (0232) 422 41 90 (James Hakan DededoÄŸlu)

- GÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±p gece kulÃ¼bÃ¼ne gidin, Eva Klein KulÃ¼pâ€™te gÃ¼neÅŸi dans ederek karÅŸÄ±layÄ±n. (0252) 313 22 82 (SavaÅŸ Ã–zbey)Â

- Åžehrin kalbinde, Ä°zmirâ€™in en gÃ¼zel, en nostaljik otellerinden Swissotel BÃ¼yÃ¼k Efesâ€™te yaz gÃ¼nÃ¼ ÅŸahane havuz keyfi sÃ¼rÃ¼n. (0232) 414 00 00

(Gazeteci ve televizyoncu Aynur Tartan)

- Suâ€™dan Oteliâ€™nde sebze aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± mezeler yiyin, â€˜dodiâ€™ pilavÄ±nÄ± tadÄ±n. (0232) 716 07 37

(Vedat Milor)

- YaÄŸlÄ± kebap ve kÃ¶fte uÄŸruna Tire ve Ã–demiÅŸâ€™e gÃ¼nÃ¼birlik geziye gidin. (Mehmet YaÅŸin)

- AlaÃ§atÄ±â€™nÄ±n en iyisi Dondurminoâ€™da yeni Ã§eÅŸitleri deneyin ama sakÄ±n kuyrukta Ã¶ne geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±n. (0232) 716 09 01 (SavaÅŸ Ã–zbey)





- Dario Moreno SokaÄŸÄ±â€™ndan aÄŸÄ±r aÄŸÄ±r AsansÃ¶râ€™e yÃ¼rÃ¼yÃ¼n. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n â€˜Deniz ve Mehtapâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± kulaÄŸÄ±nÄ±zdan eksik etmeyin.Â (Aynur Tartan)

- AlaÃ§atÄ± Alavya Oteliâ€™nin iÃ§indeki Agriliaâ€™da demirhindi burbon kokteyli iÃ§in. (0232) 716 66 32 (Vedat Milor)

- AlaÃ§atÄ±â€™daki Ä°talyan restoranÄ± Limonaiaâ€™da midye cozze gratinateâ€™yle kendinizi ÅŸÄ±martÄ±n. (0232) 716 66 55 (Ã‡aÄŸdaÅŸ Ertuna)

- Kemal Demirasalâ€™Ä±n yeni restoranÄ± Yekâ€™te Egeâ€™nin potansiyelini ortaya Ã§Ä±karan lezzetler tadÄ±n.Â (0232) 716 83 07 (Vedat Milor)

- YÄ±ldÄ±zburnuâ€™nda nefis fÃ¼zyon mutfaÄŸÄ± sunan Neviâ€™de yemek yiyerek gÃ¼nÃ¼ batÄ±rÄ±n. (0232) 422 41 90 (James Hakan DededoÄŸlu)

- Ä°zmirâ€™in ilk ve tek su parkÄ± Aquacityâ€™de su kaydÄ±raklarÄ±, olimpik yÃ¼zme havuzlarÄ±, su labirentleriyle eÄŸlenin. (0232) 259 14 00 (Aynur Tartan)

- HacÄ±memiÅŸâ€™i HacÄ±memiÅŸ yapan otel Kurabiyeâ€™de konaklayÄ±n, en azÄ±ndan akÅŸamÃ¼stÃ¼ kurabiyelerinden tadÄ±n. (0232) 716 09 01 (SavaÅŸ Ã–zbey)

Onur BaÅŸtÃ¼rk

Kelebek yazarÄ±

Before Sunset Beach Clubâ€™ta sezonun son akÅŸamÃ¼stÃ¼ plaj partisine katÄ±lÄ±n. (0532) 173 55 18





BÃ¼lent OrtaÃ§gilâ€™in saat 21.00â€™de vereceÄŸi Cafe Beatles konserine giriÅŸ Ã¼creti 56 TL.

Ece SÃ¼kan

Model ve stil editÃ¶rÃ¼

Torba Nikki Beachâ€™te bir akÅŸamÃ¼stÃ¼ partisine katÄ±lÄ±n, Miami-Ibiza eÄŸlencesi nasÄ±l bir ÅŸey farkÄ±na varÄ±n. (0252) 211 27 00





Sanat mÄ±, eller havayÄ± mÄ±, sosyete mi, kalender mi?

BODRUMâ€™A KAÃ‡ANLARA

- Merkez Marina Vistaâ€™nÄ±n tepesinde bir Sopranoâ€™s gecesi yaÅŸayÄ±n... Eski kalender Bodrum nasÄ±lmÄ±ÅŸ, anlayÄ±n. (0252) 316 03 73 (Ece SÃ¼kan)Â

- AlanÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyisi olan Orfozâ€™da kabuklu deniz mahsÃ¼lleri yiyin. (0252) 316 42 85 (Vedat Milor)

- TÃ¼rkiyeâ€™nin en cool â€˜party hotelâ€™i TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼ Galenâ€™de bir partiye katÄ±lÄ±n, sahilden gelip geÃ§en herkese bilet kesin. (0252) 377 58 68 (SavaÅŸ Ã–zbey)

- GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k Mimozaâ€™da akÅŸam yemeÄŸi Ã¼stÃ¼ne Off GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼kâ€™te konser dinleyin. (0252) 394 31 39 (Ã‡aÄŸdaÅŸ Ertuna)

- CondÃ© Nastâ€™Ä±n dÃ¼nyanÄ±n en iyisi seÃ§tiÄŸi Caresse Hotelâ€™in lagÃ¼ne benzeyen sahilinde Ä±stakozlu languini yiyin. (0252) 311 36 36 (Saffet Emre TonguÃ§)

- GÃ¼ndÃ¼z X Beachâ€™te, gece Hazineâ€™de takÄ±lÄ±n; yeni TÃ¼rk sosyetesinin kodlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mleyin. (0252) 385 59 59

(SavaÅŸ Ã–zbey)

- Torbaâ€™daki Casa Dellâ€™Arteâ€™de grafiti sanatÃ§Ä±sÄ± CÄ°NSâ€™in nefis kiÅŸisel sergisi â€˜GÃ¼ndÃ¼z DÃ¼ÅŸÃ¼â€™nÃ¼ gezin. (0252) 367 18 48 (James Hakan DededoÄŸlu)

- Eller havaya sevenler iÃ§in arife gÃ¼nÃ¼ Demet AkalÄ±n ile Ozan DoÄŸulu Kuum Hotel & Beachâ€™te. (0252) 311 00 60Â (SavaÅŸ Ã–zbey)

Â

Â