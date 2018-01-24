Sizi her gün mutlu edecek 3 psikolog tavsiyesi

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Odaklanın
Odaklanmak için yoga ya da meditasyon yapmak gibi bazı yöntemlere başvurabilirsiniz ancak odaklanmayı sağlamanın başka fiziksel yöntemleri de vardır. Örneğin yüzmek gibi bir aktiviteyi gerçekleştirirken doğal olarak duygularınızı bir kenara bırakır ve yaptığınız hareketlere odaklanırsınız. Bu nedenle de yüzmek son derece dikkat gerektiren bir aktiviteye dönüşür.
Örneğin yüzerken sadece ne yaptığınıza odaklanmak son derece meditatif bir etki sağlar. Kolunu at, nefes al ve nefes ver gibi belirli hareketlere odaklanırsanız beyninizi boşaltırsınız.
Psikanalist Jason Wheeler, günde 30 dakika boyunca bu şekilde yüzmenin beyin aktivitelerini olumlu yönde etkilediğini ve sizi daha mutlu bir insan haline getireceğini söylüyor.
Not alın
Şükretmek ve sahip olduğunuz şeyler için teşekkür etmek sadece belirli günlerde ya da dini ritüellerde yapılan bir eylem olmak zorunda değil. Çünkü aslında şükretmek ve sahip olduğunuz şeylerin farkına varmak sizi depresyondan koruyor ve daha huzurlu bir uyku çekmenizi sağlıyor.
San Antonio’da yaşayan terapist Kasi Howard ‘Eğer kendimi depresif ya da anksiyete halinde bulursam hemen elime bir kalem kağıt alırım ve sahip olduğum güzel şeylerin bir listesini çıkarırım. ‘ diyor. Howard, bunu yapmanın stresi azalttığını ve negatif duygulardan insanı uzaklaştırdığını söylüyor.
Ter atın
Bir başka mutluluk verici etkinlik ne olabilir? Tabii ki kardiyo çalışmak! Mesela psikolog Howard koşmanın kendisi için en ideali olduğunu söylüyor. "Hem stresi azaltıyor hem de düşüncelere odaklanmamı sağlıyor" diyor.
Bu konuda yapılan birçok araştırma da gösteriyor ki egzersiz yaptığınızda vücudunuzda yükselen adrenalinle birlikte endorfin de yükselişe geçiyor ve bu da ruh haliniz üzerinde oldukça olumlu bir etki yaratıyor. Bu nedenle daha mutlu bir insan olmak için terlemek şart!
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