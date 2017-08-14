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Sizi geçmişe götürecek 4 müzik akımı ve onlara ait tarzlar

Bir rivayete göre insanlar konuşmaya başlamadan önce şarkı söylemeye başlamıştır. Bunun en büyük kanıtı konuşmanın teknik olarak şarkı söylemekten zor oluşudur. İnsanın doğasından gelen bu eylem, Yunan mitolojisinde "mus" adı verilen tanrıçaların yaptığı eylem olarak bilinir. Yapılan bu eylem ise "music" yani müzik olarak adlandırılmıştır. Ve yıllar yıllar içinde müzik, belirli kurallara ve formlara girmeye başlayarak, tarzlara ayrılmıştır. Farklı akımlar olarak ortaya çıkması, tabii ki kendi alt tarzlarını doğurmuştur. İşte sizi geçmişe götürecek müzik akımları ve onlara ait tarzlar.

Kaynak: Doğan Burda
14 Ağustos 2017 - 15:58:00

Rock müzik

1950'lerin başlarında ortaya çıkan rock müzik; bateri, klavye, bas gitar ve elektro gitar gibi enstrümanların yer aldığı bir müzik türüdür. Buna ek olarak org, piyano, vokal, saksafon da işin içine dahil olabilmektedir. Rock müziğin 1950'li yıllarında ortaya çıkması beraberinde onlarca müzik türünü getirmiştir. Çünkü rock müzik zaten cazdan etkilenen blues'un bir türüdür. Rock müziğin önemli temsilcileri arasında The Beatles, The Rollling Stones, Pink Floyd, Bob Dylan gibi önemli sanatçılar ve gruplar yer almaktadır. Bunun yanı sıra rock türleri arasında; enstrümantel rock, christian rock, melodik rock, rap rock, garaj rock, soft rock, arena rock, glam rock, folk rock, senfonik rock, punk rock, acid rock, psychedelic rock, pop rock, indie rock, alternatif rock yer almaktadır.

 Sizi geçmişe götürecek 4 müzik akımı ve onlara ait tarzlar

Pop müzik

Pop müzik popüler müzik kelimesinden gelmektedir; yani tutulan müzik anlamına gelir. 1940'lara kadar uzanan tarihi ile birçok tarza bölünmüştür. Pop müziğin bu kadar geniş bir şekilde alt tarzlara sahip olması; pop müziğin tanımlanmakta ciddi zorluklar çekilmesine sebep olmuştur. Whitney Houston, Shakira, Katy Perry, Rihanna, Michael Jackson, Madonna gibi sanatçılar pop müziğin önemli simge isimlerindendir. Soul, funk, disco pop müziğin alt türleri olarak bilinmektedir.

Sizi geçmişe götürecek 4 müzik akımı ve onlara ait tarzlar
 

Caz müzik

Caz, ABD kaynaklı olarak 1900'lü yıllarda ortaya çıkmıştır ve o günden beri gelişmeye devam etmektedir. Caz, Afro Amerikan ve batı müziğinin bir karışımı olmasının yanı sıra çoklu ritim, atışma, doğaçlama gibi birçok tekniği içinde barındırır. Swing, ragtime, bebop, hot caz, latin caz caz müziğin türlerindendir. Wes Montgomery, Louis Armstrong, John Coltrane, Ella Fitzgerald, Charlie Park önemli caz müziği isimlerindendir.

Sizi geçmişe götürecek 4 müzik akımı ve onlara ait tarzlar
 

Rap müzik

Rap müzik hip-hop'ın bir alt kültürüdür. 'Rhytm And Poem' yani 'Ritmik Şiir' kelimelerinin kısaltılmışıdır. Ağır eleştiri barından rap; battle, melankoli, funky, protest, diss, free style gibi türleri bünyesinde barındırır. Türkiye’den Ceza, Sagopa gibi isimler; dünyadan ise Ice Cube, Lil Wayne, Snoop Dogg, 50 Cent, Dr. Dre, Jay-Z, Nas, The Notorious B.I.G, Tupac, Eminem rap müziğin önemli temsilcilerindendir.

 Sizi geçmişe götürecek 4 müzik akımı ve onlara ait tarzlar

 

Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 16:00:32
Etiketler: müzik akımları , keyif , değişen müzik tarzları
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