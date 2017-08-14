 Sizi geçmişe götürecek 4 müzik akımı ve onlara ait tarzlar

Rock müzik

1950'lerin başlarında ortaya çıkan rock müzik; bateri, klavye, bas gitar ve elektro gitar gibi enstrümanların yer aldığı bir müzik türüdür. Buna ek olarak org, piyano, vokal, saksafon da işin içine dahil olabilmektedir. Rock müziğin 1950'li yıllarında ortaya çıkması beraberinde onlarca müzik türünü getirmiştir. Çünkü rock müzik zaten cazdan etkilenen blues'un bir türüdür. Rock müziğin önemli temsilcileri arasında The Beatles, The Rollling Stones, Pink Floyd, Bob Dylan gibi önemli sanatçılar ve gruplar yer almaktadır. Bunun yanı sıra rock türleri arasında; enstrümantel rock, christian rock, melodik rock, rap rock, garaj rock, soft rock, arena rock, glam rock, folk rock, senfonik rock, punk rock, acid rock, psychedelic rock, pop rock, indie rock, alternatif rock yer almaktadır.

Pop müzik

Pop müzik popüler müzik kelimesinden gelmektedir; yani tutulan müzik anlamına gelir. 1940'lara kadar uzanan tarihi ile birçok tarza bölünmüştür. Pop müziğin bu kadar geniş bir şekilde alt tarzlara sahip olması; pop müziğin tanımlanmakta ciddi zorluklar çekilmesine sebep olmuştur. Whitney Houston, Shakira, Katy Perry, Rihanna, Michael Jackson, Madonna gibi sanatçılar pop müziğin önemli simge isimlerindendir. Soul, funk, disco pop müziğin alt türleri olarak bilinmektedir.





Caz müzik

Caz, ABD kaynaklı olarak 1900'lü yıllarda ortaya çıkmıştır ve o günden beri gelişmeye devam etmektedir. Caz, Afro Amerikan ve batı müziğinin bir karışımı olmasının yanı sıra çoklu ritim, atışma, doğaçlama gibi birçok tekniği içinde barındırır. Swing, ragtime, bebop, hot caz, latin caz caz müziğin türlerindendir. Wes Montgomery, Louis Armstrong, John Coltrane, Ella Fitzgerald, Charlie Park önemli caz müziği isimlerindendir.





Rap müzik

Rap müzik hip-hop'ın bir alt kültürüdür. 'Rhytm And Poem' yani 'Ritmik Şiir' kelimelerinin kısaltılmışıdır. Ağır eleştiri barından rap; battle, melankoli, funky, protest, diss, free style gibi türleri bünyesinde barındırır. Türkiye’den Ceza, Sagopa gibi isimler; dünyadan ise Ice Cube, Lil Wayne, Snoop Dogg, 50 Cent, Dr. Dre, Jay-Z, Nas, The Notorious B.I.G, Tupac, Eminem rap müziğin önemli temsilcilerindendir.