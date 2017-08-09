Sizi daha zeki yapabilecek 5 oyun

1- Scrabble

Kelime dağarcığınızı ve yaratıcılığınızı test edebileceğiniz bu oyunun en keyifli kısmı bir masa etrafında toplandığınız arkadaşlarınızla geçirebileceğiniz eğlenceli zamanlardır. Her harfin ayrı bir puan olduğu oyunda eğer ki yeterince iyiyseniz hiç olmayan bir kelimeyi bile kullanarak arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Bu da başka bir zeka örneği değil mi?

2- Çin Dominosu

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu zeka oyununun bunama ve unutkanlığı yavaşlattığı biliniyor. Ayrıca küçük yaşlardan beri düzenli oynanması durumunda gerçek bir strateji ustası haline gelmenizde kaçınılmaz. Sonuçta dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin ürettiği bir oyunun zekayla olan bağlantısını sorgulamak bile ayıptır.

3- Sudoku

Sadece yaşlı amcaların oynadığını düşündüğümüz bu zeka oyununun, beyni çalıştırdığı gibi aynı anda bütün bir problemi görmek, ileriye dönük strateji üretmek gibi birçok katkısı var. Günümüzde bu özelliklere sahip olmak için aldığınız dersleri ve eğitimleri bir düşünün. Sudokuyu küçümsemeyin.

4- Rubik Küp

Genelde çocuklara uygun bir oyun sanılan rubik küp, zeka ve hafıza için bulunmaz bir eğiticidir. El-göz koordinasyonu, kısa süreli hafıza ve düşüncelerinizi hızlı analiz etmek konusunda rubik küpün imkanlarını sonuna kadar kullanabilirsiniz.

5- Satranç

Yüzyıllardır zekiliğin tanımı olan bu oyunu iyi oynamak diye bir şey yoktur. Her yeni oyun, yepyeni olasılıkların çözümü ve stratejilerin üretimini sağlar. Çocukluktan itibaren oynarsanız belki gün gelir, aynı anda milyonlarca olasılığı düşünebilen bir bilgisayarı bile yenebilirsiniz.