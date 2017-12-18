Sizi daha hoşlanılabilir biri haline getirecek 3 ipucu

Sizinle konuşan kişiye karşı eğilin

Biri sizinle konuşurken karşınızdaki kişiyi dikkatle dinlediğinizi ve anlattığı şeylerle ilgilendiğinizi belli etmek için ona karşı eğilin. Bu konuşmaya hevesli olduğunuzu karşı tarafa göstermenin sözsüz bir yoludur. Bu sayede karşınızdaki insan sizinle konuşurken rahatlar ve iletişim kurmak konusunda daha hevesli olur. Bu da yeni bir arkadaş kazandığınız anlamına gelebilir.

Konuşurken insanlara karşı eğilmeniz onları önemli hissettirir. Bu nedenle orada olmak istediğinizin altını çizmek için konuştuğunuz kişiye doğru hafifçe eğilin ve söylediği hiç bir kelimeyi kaçırmadan söylediklerini dinleyin.

Sorular sorun

İnsanlarla sohbet ederken küçük tuzaklara düşmek kolaydır. Bu nedenle karşınızdakiyle bir bağlantı kurmak istiyorsanız ona kendisiyle ilgili sorular sormaktan çekinmeyin. Bu sorular ‘Nerede oturuyorsun?’ ‘Neler yapıyorsun?’ gibi basit ve genel sorular olmasın. Karşınızdakine daha özel ve onun düşünmesini sağlayacak sorular sorun. Örneğin; ‘Boş zamanlarında neler yapıyorsun?’ ‘Bu işte çalışmaya nasıl karar verdin?’ ‘Para kazanmak zorunda olmasan ne yapardın?’ gibi karşı tarafında size kendini anlatmak isteyeceği sorular sorabilirsiniz.

Bu sayede karşı taraf çok iyi bildiği kendisi hakkında sazı eline alacak ve sizinle konuşmaktan keyif alacaktır.

Karşınızdakinin adını kullanın

İnsanlar kendi isimlerini duymayı çok severler. Konuşurken birinin adını kullanmak, güven ve beğeniye götüren saygı ve kabul anlamına gelir. Adımız bizi diğerlerinden ayıran ilk bireyselliğimizdir. Bizim ilk ünvanımız ve kimliğimizdir. Bu yüzden de onu duymayı severiz.

Eğer karşınızdaki kişide iyi bir intiba bırakmak istiyorsanız karşınızdaki kişinin bireyliğine vurgu yapın ve onun adını sık sık kullanın. Bu aranızda bir çekim olmasını sağlayacaktır.