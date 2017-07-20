Sizi çocukluğunuza götürecek 3 muzlu tatlı tarifi

ÇİKOLATALI MUZ

Malzemeler:

4 adet muz, 2 paket sütlü çikolata, fındık, fıstık ve damla çikolata

Hazırlanışı:

Çikolataları parçalara ayırıp bir kaba yerleştirin. Ardından mikrodalga fırında ya da tencerede yavaşça eritin. İkiye böldüğünüz muzları bir çubuğa batırın ve her tarafını güzelce erittiğiniz çikolataya bulayın. Çikolatası donmadan tercihinize göre fındık, fıstık, ceviz veya damla çikolatayla süsleyin.





KLASİK MUZLU PUDİNG

Malzemeler:

2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı un, 1 adet sarısı, 1 adet iri muz, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt (muzu parçalamak için)

Hazırlanışı:

Parçalara ayırdığınız muzu karıştırıcıya yerleştirin. 1 çay bardağı süt ekleyerek çalıştırın. Ardından yine aynı kap içine yumurta sarısı, nişasta, şeker ve un konulup iyice çekin. Aynı kapta pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hazırlanan muzlu karışım tencereye boşaltın. Üzerine 2. 5 su bardağı süt ekleyip devamlı çırparak koyulaşana kadar pişirin. Piştikten sonra kuplara pay edilip oda ısısında soğumaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra dolaba kaldırıp soğutun. Soğuduktan sonra muz dilimleri ile süsleyip lezzeti tamamlayın.

MUZLU CHEESECAKE

Malzemeler:

2 adet orta boy muz, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi, 2 yemek kaşığı süt, 200 gr labne, 1 damla vanilya aroması, 2-3 tatlı kaşığı pudra şekeri. Tabanı için yarım paket pötibör bisküvi, 2 yemek kaşığı tereyağı. Üzeri için kakaolu kremşanti, bisküvi kırıntısı, muz dilimleri

Hazırlanışı:

Bisküvilerin yarısından fazlasını blender ile içine erittiğiniz tereyağını da ilave ederek yüksek devirde çekin. Hazırladığınız tabanı kuplara dağıtın ve biraz bastırarak sıkılaştırın. Muzları labne, pudra şekeri, 2 yemek kaşığı süt, vanilya aroması ve Hindistan cevizi rendesini birlikte kıvam alıncaya kadar çekin. Hazırladığınız muzlu kremayı bir krema sıkma torbasına doldurun ve bisküvi taban koyduğunuz kuplara eşit şekilde paylaştırın. Üzerine soğutulmuş süt ile çırptığınız karışımı sıkın, muz, Hindistan cevizi ve bisküvi kırıntılarıyla süsleyerek servis yapın.