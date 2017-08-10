Size zaman kazandıracak 6 eyeliner tekniği

Öncelikli olarak bunu unutmayın
Birçoğumuz eyeliner çekerken dirseğimizle bir yerden destek almıyoruz. Bu da kolun titremesi ve eyeliner'ın özensiz bir şekilde çekilmesine sebep oluyor. Bu yüzden eyeliner sürerken dirseğinizi masanın üzerine, yani düz bir zemine dayayın. Buna ek olarak serçe parmağınızı yüzünüze dayayarak güvenli bir zemin yaratın. Bu elinizin titremesini büyük ölçüde azaltacaktır.
Noktalar eşliğinde eyeliner sürmek
Bu yöntem tam anlamıyla hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Hem size vakit kazandırır hem de eyeliner'ın kusursuz olmasını sağlar. Kirpiklerinizin üstüne eşit aralıklarla noktalar koyun. Ve daha sonrasında bu noktaların arasını birleştirin.
Kesik çizgiler eşliğinde eyeliner sürmek
Bu teknik nokta ile eyeliner sürme tekniğine çok benzerdir. Noktalar yerine kesik çizgiler koymalısınız. Daha sonrasında araları doldurmalısınız. Noktalı bir şekilde eyeliner sürmeden tek farkı eyeliner'ın daha ince olmasını sağlamaktır.
Cildinizi gerdirmeyin
Bu hata birçoğumuz tarafından yapılmakta. Eğer cildinizi çekiştirirken eyeliner sürerseniz, cildinizi bıraktığınızda istemediğiniz bir eyeliner tarzıyla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden var olan yüz şekliniz eşliğinde eyeliner sürmeye özen gösterin.
Kulak çöpü kullanabilirsiniz
Eğer eyeliner sürerken sürekli olarak dışarı taşırıyorsanız; kulak temizleme çubuğu deneyebilirsiniz. Bu yöntem hem zahmetsiz hem de hızlı bir yöntemdir.
Geometrinin gücüne inanın
Herkesin istediği eyeliner kuyruğu bambaşkadır. Bu yüzden tercih ettiğiniz eyeliner üçgenini sadece çerçevesi olacak şekilde gözünüzün kenarına çizin. Daha sonrasında küçük hareketler eşliğinde içini doldurun. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta üçgenin uç kısmından yani sivri tarafından doldurmaya başlamanız gerektiğidir. Aksi takdirde üçgeninizin kişiliğini ve sivriliğini kaybedebilirsiniz.
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