Size özel ayrıcalıklar Point Bornova’da

İzmir‘in yeni buluşma noktası Point Bornova’nın müşteri sadakat programı olan Pointz, Point Bornova ile ilgili tüm yenilikleri, ayrıcalıkları ve fırsatları kolayca takip edebileceğin Android & IOS uyumlu mobil uygulamadır.



Point Bornova mağazalarının sunduğu güncel kampanyalarının yanı sıra anlık indirimler, çeşitli hediyeler, Point Bornova restoranlarında eşsiz ayrıcalıklar ve daha birçok sürpriz Pointz’te seni bekliyor olacak.



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Pointz uygulaması kullanıldıkça, seni daha yakından tanıyacak ve sana sunulan tüm faydalar, ayrıcalıklar ve sürprizler de o kadar kişiselleşecek. Üstelik günümüzün en güncel teknolojisine sahip olan Pointz ile yakında Point Bornova içerisinde gitmek istediğin mağazaları kolayca bulabilecek, aracını nereye park ettiğini belirleyebilecek ve de alışverişlerini de cüzdanını çıkartmadan tamamlayabileceksin.



Yenilikler, Ayrıcalıklar ve Sürprizler ile dolu bu dünyaya dahil olup Point Bornova’da geçirdiğin zamanı daha keyifli kılmak için tek yapman gereken Pointz uygulamasını indirip üye olmak.



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