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"Size" özel avantajlı alışveriş

25.10.2010 - 12:41 | Son Güncelleme:

Dünyada yaygın olarak kullanılan “Private Shopping”in Türkiye’deki öncü platformu limango, seçkin markaların ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle sizlerle buluşturuyor.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları her yıl değişime uğruyor. Örneğin, son yıllarda sokaklarda dolaşmak kadar, alışveriş yapmak için internetteki fırsatları takip etmek de çok moda! Şu bir gerçek ki, dünyaca ünlü markaların ürünlerine şaşırtıcı indirimlerle sahip olmak, alışverişi son derece keyifli hale getiriyor.
İşte bu nedenle hayatımızda artık limango.com.tr var! Alman devi Otto Group çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin öncü “private shopping” platformu limango, 2 ila 5 gün arasında süren kampanyaları ve sınırlı sayıdaki özel ürünleriyle seçkin markaların ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle üyelerine ulaştırıyor.

Dünya modası bir “tık”la elinizin altında! 

Private shopping, dünya modasını bir “tık” uzağınıza taşımakla kalmıyor, internetten güvenli alışverişin de kapılarını aralıyor. Ödemeleriniz sırasında devreye giren 3D Güvenlik Sistemi ile kartlarınız güvence altına alınıyor ve kafanızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kalkıyor.
Tüm bu ayrıcalıklardan faydalanmak ve limango’nun avantajlı alışveriş dünyasına katılmak için tek yapmanız gereken üye olmak. Bunun için bir arkadaşınızın sizi bu sisteme davet etmesi yeterli oluyor. Bu davetle üye yapan kişi de üye yaptığı arkadaşının ilk alışverişinden 10 TL hediye çeki kazanıyor.

limango.com.tr ile tüm Türkiye “private shopping”i sevdi


Modanın izinden giden tüm markaların buluşma platformunda, her sabah yepyeni kampanlarla günü  daha keyifli karşılayabilirsiniz. Her gün, giyimden, kozmetiğe, dekorasyondan  teknolojiye kadar yaşam tarzınızı destekleyecek binlerce ürünle tanışmak bir lüks değil. Dedik ya, hayatınızda artık limango var!

limango'ya hemen üye olun, ilk alışverişinizde kullanabileceğiniz 5TL hediye çekiniz hesabınıza anında yüklensin!"

Buraya tıklayarak limango’nun avantajlı alışveriş dünyasıyla tanışabilirsiniz!

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