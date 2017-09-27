Size ders notu mu gerek?

ÜNİVERSİTEDE aynı dersi almanın, sınıf arkadaşı olmanın hatırası unutulmaz. Öğrenciler, ders notlarını paylaşarak birbirlerine destek olurlar, derslere birlikte çalışırlar. Dijitalleşen dünyayla öğrencilerin bu dayanışması da internet ortamına taşınıyor. Buna bir örnek de yerli girişimcilerden geldi. ‘Stubridge’ adındaki platform, aynı dersi alan öğrencileri mobil uygulamalar üzerinde buluşturuyor. Stubridge’in kurucu ortağı Batuhan Karakuş, girişimin kuruluş öyküsünü şu şekilde anlatıyor:

150 KİŞİLİK EKİP

“Üniversitedeyken öğrencilerin dijital ortamlarda kendi sınıflarındaki öğrencilerle ders grupları oluşturduğunu, sohbet ettiğini ve ders notlarını paylaştığını gözlemliyordum. Ancak bunları yaparken birbirlerinin cep telefonu numaralarına ihtiyaç duyuyorlardı ki kalabalık sınıflarda bu durum işleri epeyce zorlaştırıyordu. Bu soruna çözüm bulma düşüncelerimi liseden arkadaşım Sarp Keskin ile paylaştım ve 2015’in üçüncü çeyreğinde Stubridge’i hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte ise yazılım tarafında Arden Olgundemir, Garen Agbulut ve Efe Helvacı, operasyon tarafına Doruk Armağan, sosyal medya tarafında da Nayad Dursun ekibimize dâhil oldu. Biz aslında 7 kişiden daha fazlayız. 15 üniversitede bulunan 150 kişilik Stuteam’in pazarlama gücü ve geri bildirimleriyle her geçen gün çoğalan bir ekibiz.”

UYGULAMALARLA ÇALIŞIYOR

Stubridge’in iOS ve Android platformlarından ücretsiz indirilebildiğini belirten Karakuş, “Kullanıcılar, .edu uzantılı e-posta adresleri ile uygulamaya giriş yapıp, dönem içinde aldıkları dersleri seçerek telefon numaralarına ihtiyaç duymadan sınıf arkadaşlarıyla yazışabiliyor, aynı dersi aldıkları öğrencileri görebiliyor ve notlarını paylaşabiliyorlar” dedi. Karakuş, sözlerine şu şekilde devam etti: “Stubridge sayesinde markalar cinsiyet, yaş, üniversite, bölüm gibi kriterleri seçme şansına sahip olarak istedikleri hedef kitleye yönelik özel iletişim yapabiliyorlar. Kendi alanlarında güçlü oldukları konularda ders açabiliyor, bu derse özel case study’ler ve videolar paylaşabiliyorlar. Üniversite öğrencilerinin notlarına sponsor olabiliyorlar. Bu şekilde öğrenciler belli bir bölümün ya da dersin tüm notlarında markanın yapmak istediği iletişimi görebiliyor, markalar ise sadece üniversite öğrencilerine özel kampanyalarını duyurma fırsatı buluyorlar.”

İlk turda Emrah Kaya tarafından 370 bin dolar değerlemeyle 50 bin dolar çekirdek yatırım aldıklarını belirten Karakuş, “Mevcut kullanıcıyı 20 binden 100 bine çıkarmayı planlıyoruz. İş Bankası‘nın ana destekçisi olduğu Workup girişimcilik programında bulunmanın da avantajını yaşıyoruz” dedi.

GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ

Girişimleri hızlandıracak

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı tarafından kurulan T3 Girişim Merkezi, Türkiye’nin yetişmiş insan kapasitesini artırmak için 15 Ekim‘e kadar girişimcilerin başvurularını bekliyor. Üsküdar Bilim Merkezi içerisinde konumlanan T3 Girişim Merkezi, 1800 metrekarelik bir alanan sahip. Otonom teknolojiler, yapay zeka, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, akıllı ağlar ve eğitim teknolojileri odak noktası olan girişimciler buraya başvurabilir. Başvurular t3gm.org adresinden yapabiliyor.

YURTDIŞINDAN BAŞARILI 3 GİRİŞİM

1- ProsperWorks’a 53 milyon dolar yatırım

Müşteri hizmetleri servisi ProsperWorks, 53 milyon dolarlık C serisi yatırımı aldı. Jon Lee ve Kelly Cheng tarafından kurulan ProsperWorks, Bloomberg Beta programından tohum yatırımı almıştı ve şirketin şu anda 140 çalışanı bulunuyor.

2- Sürücüsüz otolara 1.5 milyar dolarlık fon

Çin’in en önemli arama motoru olan Baidu, sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerinde yaptığı çalışmalara hız verdi. Sürüş testleri için California’dan izin almayı başaran Baidu, sürücüsüz otomobil için 1.5 milyar dolarlık yeni fonunu duyurdu.

3- Hyperloop One’a yatırım

Elon Musk’ın hızlı ve etkili şekilde yolcu ve yük taşımacılığı konusundaki vizyonuna dayanan Hyperloop One, 85 milyon dolarlık yeni yatırım turunu kapattı. Son yatırımla beraber şirketin 245 milyon dolarlık bir finansmanı oldu.

HAFTANIN YATIRIMI

Kolay IK’ya 1 milyon TL yatırım

BULUT tabanlı personel yönetimi ve insan kaynakları platformu olan Kolay İK, 3. tur yatırımında Almanya merkezli Monkfish Equity’den 1 milyon dolar yatırım aldı. 2017 yılında 7 kat büyüyerek 10 binin üzerinde şirket ve 110 binin üzerinde çalışana hizmet vermeye başlayan girişim, daha önce Fransa’dan BlaBlaCar ve Almanya’dan Delivery Hero gibi girişimlere de yatırım yapan Monkfish Equity’nin Türkiye’deki ilk yatırımı oldu. 2014 yılında Efecan Erdur, Gizem Sevinç ve Çağlar Yalı tarafından kurulan Kolay İK, Türkiye’nin ilk bulut tabanlı personel yönetim ve insan kaynakları yazılımı firması.



GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

Onarcan’dan 5 tavsiye

7 ülke ve 17 şehirdeki 90’ın üzerinde mentör ve uzmanlarıyla, stratejiden uygulamaya kadar ihtiyaçlara özelleştirilmiş, katma değer yaratan ve sonuç odaklı çözümler sunan Mentors Network Turkey Kurucusu Mehmet Onarcan, aktif bir yatırımcı olarak ekosistemde dikkat çekiyor. Onarcan’ın girişimcilere önerileri şu şekilde:

1- En önemlisi iyi bir takım: Bir girişimin başarısı için en önemli gerekliliklerden biri iyi bir takım kurmak. Girişimlerin farklı yetkinlik, deneyim ve yönelimlere sahip birbirini tamamlayan ancak aynı vizyonu paylaşan takımlar oluşturması gerekli.

2- Masa başı girişimcisi olmayın: Masa başı girişimcisi olmak yapılacak en büyük hata. Ürün, hizmet ve iş modelinizi sahaya inerek hedef kitlenizden geri bildirimler alarak geliştirmeniz gerekli.

3- Dolaylı rekabete dikkat: Sadece doğrudan rekabeti değil dolaylı rekabeti de göz önünde bulundurmak önemli.

4- Destek önemli: Mentörlük desteği bir girişimin başarısında hayati öneme sahip, hatta çoğu zaman yatırım almaktan bile çok daha önemli olabiliyor. Yurt dışında yapılan araştırmalarda doğru bir mentörlük alındığında Startup’ların başarısına 3 ila 7 kat etki ettiği kanıtlanmış durumda. Girişimcinin iyi mentörlerden destek alması başarı için kritik.

5- Suni imaja kanmayın: Kuluçka merkezleri, hızlandırma programları girişiminize önemli destek sağlayabilir ancak bunlar arasında seçim yaparken PR ile yaratılan suni imaja kanmamak, içerde gerçekten sizi destekleyecek mentörlük, uzmanlık ve deneyim var mı buna bakmak gerekli. Seçim yaparken araştırılması gereken en önemli soru bu programdan çıkan girişimcilerin hayatta kalma, büyüme ve yatırım alma oranları ne seviyede? Maalesef ülkemizde girişimcilik ekosisteminde salt PR amaçlı birçok aktivite gerçekleşiyor, tüketici yani bu durumda girişimciler, ne kadar bilinçli tercihler yaparsa bu PR çalışmalarından kurtulup gerçekten değer ve sonuç üreten faaliyetlerin ağırlık kazanması, öne çıkması mümkün olabilecek ve bundan da en büyük faydayı girişimciler ve tüm ekosistem sağlayacak.