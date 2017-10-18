Sızdıkları nokta tespit edilidi, sınırötesine Zap Harekatı başlattı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin bağımsızlık referandumu sonrasında Bağdat ve Tahran’ın Kerkük’e yönelik ortak operasyonu, Türkiye’nin Habur’un Irak tarafındaki sınır kapısı Halil İbrahim’in Irak’a devredilmesi kararıyla birlikte, sahada yoğun askeri hareketlilik başladı.

Bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaşan geçiş yollarının güvenliğini peşmerge sağlıyordu. Peşmergenin sahadan çekilmesiyle boşluğu gidermeye yönelik harekât başlatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BÖLGEDE HAREKETLENDİ

Fırsat kollayan terör örgütü PKK, bölgede alan hâkimiyetine yöneldi. Zap Vadisi’nde güvenliği sağlamak üzere arama-tarama faaliyeti başlatan TSK unsurlarına terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcılarla pusu kuruldu; 4 asker şehit oldu.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, TSK, bölgeye F-16’lar ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) operasyon düzenledi ve 16 terörist öldürüldü. TSK, “Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK’lılara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini” duyurdu.

2 KOMANDO TİMİ GİRDİ

Teröristlerin Zap Vadisi’nde sızdıkları nokta olan Kokozer Dağı’na 2 komando timinin girdiği öğrenildi. Zap Vadisi’nde güvenlikli alan oluşturulmasına yönelik askeri operasyon başladı. Bu sadece sınırdaki üs bölgelerinin güvenliğinin sağlanması için değil, aynı zamanda Zaho, Dohuk, Batufa, Bamerni, Amediye ve Süleymaniye’deki TSK unsurlarının güvenliği için de gerekli.