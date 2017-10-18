Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Sızdıkları nokta tespit edilidi, sınırötesine Zap Harekatı başlattı

    Sızdıkları nokta tespit edilidi, sınırötesine Zap Harekatı başlattı

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 08:43 | Son Güncelleme:

    Peşmergenin Irak’ın kuzeyinden çekilmesi ve terör örgütü PKK’nın Zap Vadisi’nde hareketlenmesine karşı TSK tarafından ‘Zap Harekâtı’ başlatıldı. Harekatla, hem Kuzey Irak’ta bulunan Türk askeri üslerinin güvenliğinin sağlanmasını hem de güvenlikli bir alan yaratılmasını amaçlıyor.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin bağımsızlık referandumu sonrasında Bağdat ve Tahran’ın Kerkük’e yönelik ortak operasyonu, Türkiye’nin Habur’un Irak tarafındaki sınır kapısı Halil İbrahim’in Irak’a devredilmesi kararıyla birlikte, sahada yoğun askeri hareketlilik başladı.

    Bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaşan geçiş yollarının güvenliğini peşmerge sağlıyordu. Peşmergenin sahadan çekilmesiyle boşluğu gidermeye yönelik harekât başlatıldı.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BÖLGEDE HAREKETLENDİ

    Fırsat kollayan terör örgütü PKK, bölgede alan hâkimiyetine yöneldi. Zap Vadisi’nde güvenliği sağlamak üzere arama-tarama faaliyeti başlatan TSK unsurlarına terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcılarla pusu kuruldu; 4 asker şehit oldu.

    Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, TSK, bölgeye F-16’lar ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) operasyon düzenledi ve 16 terörist öldürüldü. TSK, “Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK’lılara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini” duyurdu.

    2 KOMANDO TİMİ GİRDİ

    Teröristlerin Zap Vadisi’nde sızdıkları nokta olan Kokozer Dağı’na 2 komando timinin girdiği öğrenildi. Zap Vadisi’nde güvenlikli alan oluşturulmasına yönelik askeri operasyon başladı. Bu sadece sınırdaki üs bölgelerinin güvenliğinin sağlanması için değil, aynı zamanda Zaho, Dohuk, Batufa, Bamerni, Amediye ve Süleymaniye’deki TSK unsurlarının güvenliği için de gerekli.

     

    Zapa hava harekatı: 5 terörist öldürüldüZap'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

    Etiketler: zap harekatı , güvenlikli bölge
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri