MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Hürriyet>Kampüs>Sizce aranızda en çok kimler Aleyna Tilki dinliyor?

    Sizce aranızda en çok kimler Aleyna Tilki dinliyor?

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 14:54Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:54

    Verilere göre, henüz 1 ayını bile doldurmadan geniş kitlelere ulaşan şarkının yüzde 40 ile en büyük dinleyici kitlesini 18-22 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Yüzde 56,1 ile Aleyna Tilki’yi erkekler, kadınlardan daha çok dinliyor.

    Geçtiğimiz yaz çıkardığı Cevapsız Çınlama adlı single çalışması ile ismini duyuran Aleyna Tilki, yeni şarkısı “Sen Olsan Bari” ile bu yaz da gündemde. Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı, Spotify’da henüz 1 ayını doldurmadan rekor dinlenme seviyesine ulaştı. Bugüne kadar 5 milyondan fazla dinlenen “Sen Olsan Bari”, Spotify’da sadece tek bir kullanıcı tarafından 2445 kez, onu takip eden bir başka kullanıcı tarafından ise 1370 kez dinlenmiş.

     

    Spotify’da 650 bine yakın aylık dinlenme rakamı bulunan Aleyna Tilki’nin dinleyici kitlesini yüzde 56,1 ile daha çok erkekler oluşturuyor. Spotify istatistiklerine göre şarkıcının dinleyicileri arasında yüzde 40’la 18-22 yaş aralığındaki gençler ilk sırada yer alırken, bu yaş aralığını ise 23-27 yaş aralığı ile yine gençler takip ediyor.

    Etiketler: Aleyna Tilki , Spotify , Üniversite
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri