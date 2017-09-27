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    Sızan doğalgaz patlamaya neden oldu: 3 yaralı

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 09:15 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 09:26

    Bursa’da bir binada doğalgaz patlaması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, olay sabah 05.30 sırlarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 3. Aksu sokakta meydana geldi. Yeni yapılan iki katlı binanın birinci katında mutfak kısmında doğalgaz sızıntısı oldu. Sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan 15 yaşındaki Berat, lambayı yaktığında sızan doğalgaz bir anda alev aldı. Patlamanın etkisiyle mutfakta yangın başlarken, baba Cevdet Türkoğlu(48), eşi Hamidiye (45) ve çocukları Berat(15), Nazlı(10), Gamze'yi (7) alarak dışarı çıktı.

    Sızan doğalgaz patlamaya neden oldu: 3 yaralı

    Patlamanın sesiyle uyanan komşular hemen yangına müdahale ederken olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla yaralı Cevdet, Hamidiye ve Berat Türkoğlu olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Küçük kızlar Nazlı ve Gamze yara almazken amcaları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralı Cevdet Türkoğlu ve oğlu Berat Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Hamidiye Türkoğlu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Sızan doğalgaz patlamaya neden oldu: 3 yaralı

    Aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cevdet Türkoğlu’nun fayans ustası olduğu ve evi yeni bitirdiği üst katın inşaat olarak durduğu öğrenildi.

    Sızan doğalgaz patlamaya neden oldu: 3 yaralı

     

    Etiketler: Bursa , doğlagaz patlaması , doğalgaz sızıntısı
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