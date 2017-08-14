Siz yatırın biz çözelim

KATAR’ın en büyük hukuk firmalarından El Saadi Hukuk Şirketi, Katar’da iş ve yatırım yapmak isteyen Türk işadamlarının hukuki işlemlerini kolaylaştırmak ve Katar’daki iş kanunlarını öğrenmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de bir hukuk firmasıyla memorandum imzaladı. Türkiye’de geçen hafta MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Odası’yla görüşen El Saad’ın sahibi Avukat Abdullah Muhammed El Saadi, Katar pazarının en fazla gıda, tıbbi malzeme, sanayi malzemesi ve inşaat malzemesi alanlarında yatırıma ihtiyacı olduğunu ifade etti. Türk işadamları için Katar’da yatırım yapmanın püf noktalarını anlatan El Saadi, Türk işadamları arasında yaptıkları bir ankete göre Katar’da iş yapmak isteyen Türklerin en çok iki konuda sıkıntı çektiklerinin anlaşıldığını söyledi.

40’I BİRDEN GERİ DÖNDÜ

Yapılan anket hakkında bilgi veren El Saadi, “Birincisi dil sorunu, ikincisi de Katar kanunlarını bilmiyor olmaları. Bundan iki ay önce 40 kadar Türk işadamı yatırım olanaklarını araştırmak amacıyla Katar’a geldi ancak hiç bir şey yapmadan döndüler. Biz de Katar’da iş yapmak isteyen Türk işadamlarına hukuk alanında yardımcı olabilmek amacıyla böyle bir girişim başlattık. MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Odası da bu girişimimizi destekliyor” dedi.

TÜRKLER İÇİN KOLAY

Katar devletinin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin uyguladığı ambargonun ve Türkiye’nin Katar’la gösterdiği dayanışmanın ardından Türkiye’yle işbirliği yapmaya öncelik verdiğini belirten El Saadi, şunları söyledi: “Bizim bu krizden çıkardığımız en büyük derslerden biri, bir sanayi ülkesi olarak kendi kendimize yetebilmemiz için kendi fabrikalarımızı kurup kendi üretimimizi yapmamız gerektiği. Katar bir sanayi ülkesi olmak istiyor. Türkiye ve Katar arasındaki stratejik işbirliğinden dolayı şu anda Katar devleti Türkiye’yle karşılıklı yatırım ve işbirliğini destekliyor. Bu nedenle şu anda Türk işadamlarının Katar’da iş yapması diğer ülke vatandaşlarından daha kolay. Katar pazarında en çok yatırıma ihtiyaç duyulan sektörler şunlar: Gıda, tıbbi malzeme, sanayi malzemesi, inşaat malzemesi ve eğitim.”

YATIRIM İÇİN KATARLI BİR ORTAK BULUN

TÜRK işadamlarına Katar’da yatırım yapmayı düşünüyorlarsa süreci hızlandırmak için Katarlı bir ortak bulmalarını ve birlikte yatırım yapmaları tavsiyesinde bulunan El Saadi, “Çünkü Katar devleti yabancı yatırım söz konusu olduğunda daha çok bunu teşvik ediyor. Türk şirketlerine öncelikle kendi sektörlerinde iş yapan bir Katarlı ortak bulmalarını, Katar pazarındaki durumu araştırmalarını ve sonra da Katar kanunlarını öğrenmelerini öneriyorum. Katar’da iş yapmak için üç yol izlenebilir: Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’na doğrudan başvurmak ve bakanlıktan onay beklemek. Katarlı bir firmayla ortaklığa gitmek (Bu ortaklıklarda Katarlı firmanın hisse payı en az yüzde 51 olmak zorunda.) Katar Finans Merkezi’ne başvurmak. (Sadece danışmanlık tarzı işler için geçerli.)”