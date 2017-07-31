‘Siz yapacaksınız, Türkiye destek verecek’

YURTDIŞINDA yaşayan ve üniversitede eğitimi alan vatandaşların Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kamusal ve sosyal hayatta tecrübelerini artırmak amacıyla yürütülen ‘Türkiye Stajları’ programının ikinci dönem açılış töreni, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) düzenlendi.

Törende konuşan YTB Başkanı Mehmet Köse, Almanya, Fransa, Hollanda, ABD, Kanada, İngiltere, İskandinav ülkeleri dahil yurt dışında vatandaşı bulunan her ülkenin farklı düzeylerde diaspora politikaları olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Almanya’da 3 milyon vatandaşının bulunduğunu belirten Köse, “Almanya, Türkiye’nin oradaki vatandaşlarıyla ilgilenmesine en çok olumsuz yaklaşan ya da bu anlamda biraz engeller çıkaran ülkelerin başında geliyor” dedi.

‘TRUMP BİLE ALMAN KÖKENLİ’

Almanya’daki göçmen toplumu içinde en büyük nüfusa, Türklerin sahip olduğunu vurgulayan Köse, “Dünyaya baktığınız zaman, en büyük diaspora toplumunu Alman kökenliler oluşturmaktadır. Bugün sadece ABD’de 50 milyon Alman kökenliden bahsediliyor. Bu, ciddi bir rakam. Trump dahi Alman kökenlidir” ifadesini kullandı.

Singapur’dan Avustralya’ya, Yeni Zelanda’dan Güney Amerika’ya kadar hemen hemen her ülkede Alman diasporası bulunduğunu söyleyen Köse, Almanya’nın yurt dışındaki yaklaşık 140 Alman okulu, 2 bini aşkın öğretmen ile diasporasına yönelik dilini, kültürünü ve aidiyetini geliştirmeye yönelik programlar yürüttüğüne dikkati çekti.

Köse, “Bunu şunun için ifade ediyorum. Bunu sadece biz yapmıyoruz, bu sadece bizim uyguladığımız bir program değil. Bugün bu konularda karşı duruş sergileyen ülkelerin dahi benzer programları var” dedi.





‘TÜRKİYE’NİN DURUMU ÇOK FARKLI’

Diaspora çalışmalarının en temelinde, yeni neslin kendi kültür ve kimliğiyle yaşamını sürdürecek şekilde donanımını sağlamak olduğunu belirten Köse, “Gençlerimizin, üçüncü, dördüncü neslin kendi kimliği ve kültürünü tanıyarak, bilerek, sahiplenerek özgüven içinde yaşadığı ülkedeki toplumla ilişki kuracak düzeyde yetiştiremezseniz, onlar belli bir zaman sonra kendi kimliğinden kültüründen uzaklaşırlar” diye konuştu.

Köse, yurt dışındaki cami, dernek gibi kurumsal yapıların 1960’lı, 70’li ve 80’li yıllarda o ülkelere gidenlerin fedakarlıklarıyla oluştuğunu belirterek, öğrencilere, “Bugün Türkiye’nin durumu çok farklı noktalarda. Bugün artık babalarınızın, amcalarınızın, dedelerinizin yapmış olduğu fedakarlığı sizler yapacaksınız. Türkiye destek olacak. Gelecek nesillerimizle, sizlerin nesilleri kendi kimliği ve kültürüyle buluşacak. Dinini, dilini örfünü öğrenecek, yaşadığı ülkede özgüven içinde temas kuracak” dedi.

‘ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN GÖZÜNDEN DEĞİL...’

Staj programlarına katılan gençlerin Türkiye’de hem mesleki gelişimleri için çalışmalarda bulunacağını hem de Türkiye’yi tanıyacağını belirten Köse, “Kendi aidiyetlerini anlamanız, geldiğiniz yeri gerçeklikleriyle görmeniz, üçüncü ülkelerin gözünden değil, Alman medyasının, Fransız medyasının gözünden değil, doğrudan sizlerin bire bir temas ederek tanımanız önemli” diye konuştu.

YTB tarafından hem seminer hem de tarihi ve kültürel faaliyetleri içeren ‘Gençlik Köprüleri’ programlarına dikkati çeken Köse, yurt dışındaki gençlere yönelik gençlik kamplarının da düzenlendiğini hatırlattı.

Staj programının yanı sıra ‘Genç Liderler’ programının da olduğunu vurgulayan Köse, bu yıl yaklaşık 3 bin gencin programlardan yararlanacağını söyledi. Köse, staj programına katılan öğrencilerden beklentilerini, “Sizin yaş kuşağınızda yaklaşık 1 milyon nüfusumuz var. Bu 1 milyon içerisinde 100 kişisiniz. Bu fırsat, bu ülkenin sağlamış olduğu imkan ve sizlerin de bu çalışma çerçevesinde burada göstereceğiniz performans önemli. Sizden sonraki arkadaşlarınıza örnek olacaksınız, çevrenize bunları anlatacaksınız. Artısı, eksisiyle burası bizim. Ülke bizim ülkemiz. Siz neresinden tutup, neresinden katkı sağlarsınız bunları da göreceksiniz” sözleriyle aktardı.

BU YIL 160 ÖĞRENCİ KATILDI

Yurt dışında yaşayan ve yüksek öğrenim gören 18-26 yaş aralığındaki gençlere yönelik ‘Türkiye Stajları’ programı geçen yıl başladı.

Yurt dışındaki vatandaşların Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi, Türkçe yeterliliklerini geliştirmeyi, kamusal ve sosyal hayatta tecrübelerini artırmayı ve Türkiye’deki kamu ve özel kurum ile kuruluşları tanıtarak kariyer planlamalarına destek olmayı amaçlayan program kapsamında, geçen yıl 98 öğrenci Türkiye’de staj yaptı. Programa bu yıl 60’ı birinci dönemde, 100’ü ikinci dönemde olmak üzere toplam 160 öğrenci kabul edildi.

Öğrencilerin Türkiye’de staj yaptıkları bir aylık süre zarfındaki konaklama ve diğer giderleri, YTB tarafından karşılanıyor.

Program kapsamında kurum ve kuruluşlardaki stajların yanı sıra Türkiye tarihi, diaspora bilinci ve stratejisi, Türk dış politikası, etkili konuşma ve hitabet gibi konularda eğitim, seminer ve kültürel geziler de gerçekleştiriliyor.