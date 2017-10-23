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Siz titiz olduğunuzu düşünürken evinizin en kirli 5 eşyası

Mikroplar düşünebileceğimiz her yerdedirler. Fakat kimi yerde az, kimi yerde fazladırlar. Evimizi her gün düzenli ve detaylı bir şekilde temizlememize rağmen, bazı noktalarda bizim görmediğimiz gizli mikrop noktaları bulunabilmektedir. İşte epey şaşıracağınız, evinizin en kirli eşyaları.

Kaynak: Doğan Burda
23.10.2017 - 10:17 | Son Güncelleme :

Bulaşık süngeri

Belki de her gün kullanıp hiç farkına varmadığımız bir eşya bulaşık süngeri. Çünkü insan psikolojisi olarak temizlik için kullandığımız bir şeyin kirlenmeyeceğini düşünüyoruz. Fakat bulaşık süngeri, üzerindeki mikrop miktarıyla mutfağın da mikroplu bir hal almasına sebebiyet veriyor. Farklı bulaşık bezlerinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bir bulaşık süngerindeki tehditler; %32 MRSA virüsü, %60 gribal enfeksiyon virüsü gibi farklı durumlar ile ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden bulaşık süngerleri düzenli olarak

Siz titiz olduğunuzu düşünürken evinizin en kirli 5 eşyası

Çamaşır makinesi

'Haydaaa!' dediğinizi duyar gibiyiz. Ama size çok ilginç bir bilgi verelim. Hepimiz mikropların yıkanma esnasında öldüğünü zannederiz; fakat olay tam tersidir. Mikroplar genellikle kurutma esnasında ölmektedirler. Yani çamaşır makinenizdeki çamaşırlarınızı alırken ellerinizi yıkamamanız; onlara daha da mikrop bulaştırmanız ve aynı zamanda ellerinize mikrop bulaştırmanız anlamına geliyor.

Siz titiz olduğunuzu düşünürken evinizin en kirli 5 eşyası

Mutfak lavabosu

Evet doğru duydunuz, mutfak lavabosu! Bulaşıkları yıkadığınız ve sürekli olarak kimyasal döktüğünüz için buranın temiz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat durum tam olarak öyle değil. Size şöyle söyleyelim; tuvalette santimetrede 100 mikrop, mutfak lavabonuzda ise 100.000 mikrop bulunuyor. Çünkü lavabo boruları yemekler ile birlikte mikropların artması için tam anlamıyla bir zemin hazırlar. Bu yüzden sadece bulaşık yıkayarak mutfak lavabosu temizlemekten ziyade, özellikle mutfak lavabosu temizliği yapmanız mikropları azaltacaktır.

Siz titiz olduğunuzu düşünürken evinizin en kirli 5 eşyası

Sıvı savun koyacağı

Öncelikli olarak sıvı sabunun ne iş yaradığına bakalım. Sıvı sabun bir temizlik ürünüdür yani mikropları öldürmez; sadece toplanmalarını engeller. Birçok kişi her sıvı sabunun mikropları tamamen öldürdüğüne inanır. Elleri kirli olan birçok misafiriniz sıvı sabun kabına dokunur ve sıvı sabun kabı bir süre sonra mikrop yuvası haline gelir. Bu da düzenli olarak sıvı sabun kaplarının temizlenmesi gerektiği anlamına gelir. Bu yüzden sıvı sabun kabını mutlaka düzenli olarak temizlemelisiniz.

Siz titiz olduğunuzu düşünürken evinizin en kirli 5 eşyası

Banyo havlusu

Banyodaki mikrop tehdidi, neredeyse mutfaktakiyle aynı. Banyonuzdaki havlularınızı misafirlerinizle paylaşmanız aynı zamanda mikroplarınızı da paylaşmanız anlamına gelmektedir. Peki banyo havlusundaki mikroplardan nasıl korunacaksınız? Cevap çok basit, ellerinizi düzenli ve etkili bir şekilde yıkamanız gerekiyor. Fakat daha etkili bir yöntem ise kişiye özel havlu kullanmanızdır.

Siz titiz olduğunuzu düşünürken evinizin en kirli 5 eşyası

Etiketler: titizlik , kirli eşyalar , Hayat
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