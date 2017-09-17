'Siz terör mağduru değilsiniz' deyip parayı geri istediler

16 Eylül 2010 tarihinde yola PKK’lı teröristlerce döşenen mayın, Geçitli Köyü’nden Hakkari’ye giden Erol Aydın yönetimindeki minibüsün geçişi sırasında uzaktan kablo düzeneğiyle patlatıldı. Şiddetli patlamada minibüste bulunan Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40), Nurullah Umut Çiftçi (2) ve sürücü Aydın Erol (30) öldü.







Ölenler, Geçitli Köyü’nde mezarları başında olayın yıldönümünde anıldı.Burada hain saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart açılırken, Yasin okundu, dualar edildi. Anma töreninde,Cahit Erol, 7 yıl önce oğlunun kullandığı minibüse teröristlerin düzenlediği saldırıda 2’si çocuğu olmak üzere 9 yakınının öldüğünü söyledi. Erol, şu iddialarda bulundu:







"SGK 27 BİN TL'Yİ GERİ İSTEDİ"



"Bugün yine patlamanın yıl dönümünde akrabalarımızla birlikte mezarlığa geldik. Olayı unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Aradan geçen zamana rağmen failler bulunamadı. Olayın ardından yaşandığı bize ’Siz terör mağdurusunuz’ diyorlardı.Devletin bana ve patlamada yaralanan torunlarım Zeynep ve Sudenaz içinterör mağduriyetinden dolayı bağladığı aylık 100 TL maaş, SGK tarafından 8 ay önce gönderilen bir yazı ile kesildi. Bize, ’Siz terör mağduru değilsiniz. Bu parayı size yersiz olarak vermişiz. 3 yıl boyunca verdiğimiz parayı iade edeceksiniz’ dediler. Köyde bulunan bir tarlamı satıp verdikleri 27 bin TL’yi geri vereceğim.





"BİZE BELGEYİ VERMEDİLER"



Madem biz terör mağduru değiliz o halde bu olayın faillerini ispatlasınlar. Biz faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Amacımız; para veya tazminat değil. Defalarca şehadet belgesi almak için uğraştım. Bu belgeyi bize vermediler. 4 yıl önce dosyam Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Dosyamız 1 yıl önce de kapandı. Biz faillerin ortaya çıkması için dosyamızın tekrardan açılmasını istiyoruz. Açılmadığı takdirde dosyamızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göndereceğiz. Türkiye’de hakkımızı arayamadığımız içinbir daha asla anma yıldönümü yapmayacağım."

SALDIRI SIRASINDA 1 YAŞINDAYDI



Minibüsün mayının üzerinden geçmesi sonrası yaşanan patlamada annesi hayatını kaybeden ve kendisi yaralanan Zeynep Kurt olay tarihinde 1 yaşındaydı. Minik Zeynep uzun süre tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu olmuştu.



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