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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Siz de ODTÜ’lü olmalısınız!

Siz de ODTÜ’lü olmalısınız!

08.07.2013 - 09:27 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin daha çok sayıda nitelikli, mesleğinde başarılı, lider ODTÜ mezununa ihtiyacı var.

Uluslararası sıralamalarda Türkiye’yi en üst düzeyde temsil eden ODTÜ, 2013 yılında “Dünyanın En Saygın 60 Üniversitesi” arasına girerek 2012 yılında olduğu gibi listeye giren ilk ve tek Türk üniversitesi olmuştur. Asya sıralamasında ise “En İyi 22. Üniversite” olarak yer almıştır.

Lisans eğitimi için üniversite seçecek öğrenciler için belki de en önemli olan fark, ODTÜ’nün “eğitim-öğrenme (teaching-learning)” olanakları ile dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında yer aldığıdır. /images/100/0x0/55eac977f018fbb8f896b03b

Bu başarının birinci nedeni, ODTÜ’nün sahip olduğu üstün nitelikli öğretim kadrosudur. ODTÜ öğretim üyeleri, yurt içindeki ve yurt dışındaki en saygın üniversitelerde eğitim görmüş, öğretim üyeliği yapmış, çok sayıda uluslararası yayın sahibi, uluslararası akademik, bilimsel ve mesleki kuruluşların yönetiminde görev yapan akademisyenler arasından seçilmektedir. En güncel eğitim programlarında, alanında en başarılı akademisyenlerce verilen eğitim sayesinde uluslararası standartlara uygun mesleki yetkinlik sahibi olarak mezun olan öğrenciler, dünyanın her yerinde geçerli bir diploma almaya hak kazanmaktadırlar.

ODTÜ’nün eğitim başarısının diğer nedeni, derslik-laboratuvar, bilişim-kütüphane gibi fiziksel altyapısını sürekli olarak yenilemesi ve öğrencilerin bu zengin olanakları eğitimleri süresince yoğun olarak kullanmalarıdır.

ODTÜ, öğrencilerinin merak ettikleri konularda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan eğitim felsefesine, özgürlük ortamına ve öğrencilerine sunduğu akademik ve kültürel olanaklarda geniş seçeneklere sahiptir. Farklı üniversitelerin öğrencilerinin katıldığı anketlerde ODTÜ, spor-kültür-sanat olanaklarının zenginliği ve öğrenci topluluklarının etkinlikleri nedeniyle “Türkiye’nin En Zengin Sosyal Ortamına Sahip Üniversite” seçilmiştir.

ODTÜ mezunlarının dünyanın her bölgesinde ulaştıkları başarılar, kendi alanlarında aldıkları çok iyi eğitimden ve ODTÜ ortamında geliştirdikleri çalışma disiplininden ve kişisel-sosyal yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.

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