Siz de ODTÜ’lü olmalısınız!

Lisans eğitimi için üniversite seçecek öğrenciler için belki de en önemli olan fark, ODTÜ’nün “eğitim-öğrenme (teaching-learning)” olanakları ile dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında yer aldığıdır.
Bu başarının birinci nedeni, ODTÜ’nün sahip olduğu üstün nitelikli öğretim kadrosudur. ODTÜ öğretim üyeleri, yurt içindeki ve yurt dışındaki en saygın üniversitelerde eğitim görmüş, öğretim üyeliği yapmış, çok sayıda uluslararası yayın sahibi, uluslararası akademik, bilimsel ve mesleki kuruluşların yönetiminde görev yapan akademisyenler arasından seçilmektedir. En güncel eğitim programlarında, alanında en başarılı akademisyenlerce verilen eğitim sayesinde uluslararası standartlara uygun mesleki yetkinlik sahibi olarak mezun olan öğrenciler, dünyanın her yerinde geçerli bir diploma almaya hak kazanmaktadırlar.
ODTÜ’nün eğitim başarısının diğer nedeni, derslik-laboratuvar, bilişim-kütüphane gibi fiziksel altyapısını sürekli olarak yenilemesi ve öğrencilerin bu zengin olanakları eğitimleri süresince yoğun olarak kullanmalarıdır.
ODTÜ, öğrencilerinin merak ettikleri konularda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan eğitim felsefesine, özgürlük ortamına ve öğrencilerine sunduğu akademik ve kültürel olanaklarda geniş seçeneklere sahiptir. Farklı üniversitelerin öğrencilerinin katıldığı anketlerde ODTÜ, spor-kültür-sanat olanaklarının zenginliği ve öğrenci topluluklarının etkinlikleri nedeniyle “Türkiye’nin En Zengin Sosyal Ortamına Sahip Üniversite” seçilmiştir.
ODTÜ mezunlarının dünyanın her bölgesinde ulaştıkları başarılar, kendi alanlarında aldıkları çok iyi eğitimden ve ODTÜ ortamında geliştirdikleri çalışma disiplininden ve kişisel-sosyal yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.