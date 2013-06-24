Siz de İngilizce konuşabilirsiniz.

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Advertorial>Siz de İngilizce konuşabilirsiniz.

Siz de İngilizce konuşabilirsiniz.

24.06.2013 - 18:19 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin Avrupa Birliği Dil Ödülü sahibi tek eğitim kurumu olan IH EFINST Dil Okulu, READY2GO kampanyasıyla İngilizceyi en kısa sürede öğrenmek isteyen herkese mükemmel seçenekler sunuyor.

/images/100/0x0/55eb48e2f018fbb8f8b74cbfŞimdi sıkı durun: READY2GO programına kayıt yaptıran ilk 1000 kişiye, ayda 119TL den başlayan taksitlerle. Üstelik programa sadece büyük şehirlerden değil, Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkün. Tek yapmanız gereken vizenizi almak ve valizinizi hazırlamak.  

Ready2Go nedir?
Ready2Go programında İngilizce eğitimi Türkiye’de başlıyor. AB standartlarında yoğun bir eğitim metodu ile öğrenciler yurt dışına çıkmaya hazırlanıyorlar. Daha sonra ver elini İngiltere.

IH EFINST Dil Okulu’nun İngiltere’deki  partner okullarında İngilizceyi yaşayarak öğreniyorlar. İngiliz ailelerle birlikte yaşıyor, dilin yanı sıra kültürü de içinden görme ve tanıma fırsatı yakalıyorlar.

Hepsi en iyi lokasyonlarda olan ve sosyal imkanlar bakımından çok zengin seçenekler sunan okullar dünyanın dört bir yanından İngilizce öğrenmek için gelen sayısız öğrenciyi ağırlıyor. 15 gün boyunca İngiliz ailelerin evlerinde konaklayan öğrenciler bu sayede bu farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Yurt dışında İngilizce öğrenmenin en büyük yararlarından biri de derste edinilen bilgiyi anında sokakta, kafeteryada, metroda anında kullanma imkanı bulunması. Yurt dışında eğitim alan öğrencilerin birçoğu belli bir zaman sonra Türkçe yerine İngilizce düşünmeye başladıklarını söylüyorlar.

İstanbul dışında yaşayanlar nasıl katılacak?
IH EFINST Dil Okulu’nun e-Learning LIVE! Online canlı konuşma sınıfları bu sorunu da hallediyor. İnternet üzerinden online, canlı canlı İngilizce eğitimi İstanbul’daki sınıfları ve EFINST Dil Okulunun eğitim kalitesini bilgisayarınızın ekranına getiriyor. Online derslerde öğretmeninizi görebiliyor, soru sorabiliyor, hatta parmak kaldırabiliyorsunuz. Bunun için tek ihtiyacınız internet bağlantısı olan bir bilgisayar, web cam ve kulaklık.

EFINST Dil Okulu Genel Müdürü Bora Gündüzyeli
Öğrencilerimizle birlikte İngiltere’ye gittiğimizde bir kez daha gördük ki, İngilizce eğitimini ana dili İngilizce olan bir ülkede verdiğinizde Türkiye’dekinden çok daha yüksek bir motivasyona ve başarıya ulaşabiliyorsunuz. Öğrencilerimizden duyduğumuz övgü dolu yorumlar da bizi cesaretlendirdi ve programa devam etme kararı aldık. Öyle ki, “elementary” seviyesinde olan öğrencilerimiz bile okulda ve tanıştıkları arkadaşlarıyla İngilizce sohbet ediyorlardı. IH EFINST Dil Okulu olarak, 2007 yılından beri 10.000 kişiyi READY2GO ile yurt dışında İngilizce eğitimine gönderdik. Biz bunu bir İngilizce eğitim seferberliği olarak görüyoruz ve Türkiye’ye İngilizce iletişim kurmayı öğretmekte kararlıyız.”

READY2GO öğrencileri ne diyor?

Murat Çelikkaya
Bankacı

READY2GO programının benim için en cazip yanı çok uzun olmamasıydı. İlk grupla İngiltere Bournemouth’a geldim. Evinde kaldığım aile çok sempatik insanlar. Programın bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu programa bir daha katılmayı çok isterim.

Esra Altay
Öğrenci

Bir aylık eğitimin sonunda İngiltere’ye geldim. Yolculuk harikaydı. Yanında kaldığım aile benimle çok ilgili. Evde internet bağlantımız var ve Kolombiyalı bir kız arkadaşla birlikte kalıyorum, çok güzel sohbetler yapıyoruz. Aslında geri dönmek istemiyorum.

Tahir Ünsal
Satış Müdürü

EFINST Dil Okulunun READY2GO programıyla 18 Mayıs’ta Brighton’a geldim. Organizasyon harikaydı. Burada dört dörtlük bir eğitim alıyoruz. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Buraya gelmeden buradaki ortamı anlatmak mümkün değil. Herkese tavsiye ediyorum.

Bilgi için
efdilokulu.com

Call center: 0216 556 41 33

EFINST Dil Okulu şubeleri:
Levent : 0212 282 90 64
Florya : 0212 571 64 24
Suadiye : 0216 302 72 50

 

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.