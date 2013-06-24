Siz de İngilizce konuşabilirsiniz.

Şimdi sıkı durun: READY2GO programına kayıt yaptıran ilk 1000 kişiye, ayda 119TL den başlayan taksitlerle. Üstelik programa sadece büyük şehirlerden değil, Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkün. Tek yapmanız gereken vizenizi almak ve valizinizi hazırlamak.



Ready2Go nedir?

Ready2Go programında İngilizce eğitimi Türkiye’de başlıyor. AB standartlarında yoğun bir eğitim metodu ile öğrenciler yurt dışına çıkmaya hazırlanıyorlar. Daha sonra ver elini İngiltere.

IH EFINST Dil Okulu’nun İngiltere’deki partner okullarında İngilizceyi yaşayarak öğreniyorlar. İngiliz ailelerle birlikte yaşıyor, dilin yanı sıra kültürü de içinden görme ve tanıma fırsatı yakalıyorlar.

Hepsi en iyi lokasyonlarda olan ve sosyal imkanlar bakımından çok zengin seçenekler sunan okullar dünyanın dört bir yanından İngilizce öğrenmek için gelen sayısız öğrenciyi ağırlıyor. 15 gün boyunca İngiliz ailelerin evlerinde konaklayan öğrenciler bu sayede bu farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Yurt dışında İngilizce öğrenmenin en büyük yararlarından biri de derste edinilen bilgiyi anında sokakta, kafeteryada, metroda anında kullanma imkanı bulunması. Yurt dışında eğitim alan öğrencilerin birçoğu belli bir zaman sonra Türkçe yerine İngilizce düşünmeye başladıklarını söylüyorlar.



İstanbul dışında yaşayanlar nasıl katılacak?

IH EFINST Dil Okulu’nun e-Learning LIVE! Online canlı konuşma sınıfları bu sorunu da hallediyor. İnternet üzerinden online, canlı canlı İngilizce eğitimi İstanbul’daki sınıfları ve EFINST Dil Okulunun eğitim kalitesini bilgisayarınızın ekranına getiriyor. Online derslerde öğretmeninizi görebiliyor, soru sorabiliyor, hatta parmak kaldırabiliyorsunuz. Bunun için tek ihtiyacınız internet bağlantısı olan bir bilgisayar, web cam ve kulaklık.

EFINST Dil Okulu Genel Müdürü Bora Gündüzyeli

Öğrencilerimizle birlikte İngiltere’ye gittiğimizde bir kez daha gördük ki, İngilizce eğitimini ana dili İngilizce olan bir ülkede verdiğinizde Türkiye’dekinden çok daha yüksek bir motivasyona ve başarıya ulaşabiliyorsunuz. Öğrencilerimizden duyduğumuz övgü dolu yorumlar da bizi cesaretlendirdi ve programa devam etme kararı aldık. Öyle ki, “elementary” seviyesinde olan öğrencilerimiz bile okulda ve tanıştıkları arkadaşlarıyla İngilizce sohbet ediyorlardı. IH EFINST Dil Okulu olarak, 2007 yılından beri 10.000 kişiyi READY2GO ile yurt dışında İngilizce eğitimine gönderdik. Biz bunu bir İngilizce eğitim seferberliği olarak görüyoruz ve Türkiye’ye İngilizce iletişim kurmayı öğretmekte kararlıyız.”

READY2GO öğrencileri ne diyor?

Murat Çelikkaya

Bankacı

READY2GO programının benim için en cazip yanı çok uzun olmamasıydı. İlk grupla İngiltere Bournemouth’a geldim. Evinde kaldığım aile çok sempatik insanlar. Programın bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu programa bir daha katılmayı çok isterim.

Esra Altay

Öğrenci

Bir aylık eğitimin sonunda İngiltere’ye geldim. Yolculuk harikaydı. Yanında kaldığım aile benimle çok ilgili. Evde internet bağlantımız var ve Kolombiyalı bir kız arkadaşla birlikte kalıyorum, çok güzel sohbetler yapıyoruz. Aslında geri dönmek istemiyorum.

Tahir Ünsal

Satış Müdürü

EFINST Dil Okulunun READY2GO programıyla 18 Mayıs’ta Brighton’a geldim. Organizasyon harikaydı. Burada dört dörtlük bir eğitim alıyoruz. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Buraya gelmeden buradaki ortamı anlatmak mümkün değil. Herkese tavsiye ediyorum.

Bilgi için

efdilokulu.com

Call center: 0216 556 41 33

EFINST Dil Okulu şubeleri:

Levent : 0212 282 90 64

Florya : 0212 571 64 24

Suadiye : 0216 302 72 50