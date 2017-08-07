Siyez buğdayına ilgi ekim alanını arttırdı

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yılda ortalama 2 bin ton siyez buğdayı elde ediliyor. İç ve dış piyasada alıcı bulması nedeniyle sipariş yoğunluğu yaşanan siyez, kısa sürede tükeniyor. Yoğun talep nedeniyle son 10 yılda ilçede siyez buğdayı ekim alanları da hızla artıyor.

İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyez buğdayını tanıtmak için birçok çalışma yaptıklarına işaret etti.

Siyez denilince ilk olarak İhsangazi ilçesinin akla geldiğine dikkati çeken Canpolat, "Siyez buğdayının ana vatanı İhsangazi. Bunu tüm ülkeye duyurmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ekim alanlarını da artırmak istediklerini belirten Canpolat, şunları söyledi: "Bölgede siyez üretimini tam kapasiteye çıkarmak istiyoruz. İhsangazi'yi siyezin başkenti yapmak istiyoruz. Bunun için üreticilerimiz ve bakanlığımızla görüşmeler yapıyoruz. Çiftçilere teknik ve bilimsel destek vermeye hazırız. Siyez bir kültür hazinesi, bunun korunması için bilimsel çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. İnşallah üretim kapasitemiz ileride daha da artacak."

EKİM ALANI BİN 500 DEKARDAN 15 BİN DEKARA ÇIKTI

İhsangazi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Engin Bıyıklı da siyez ekim alanlarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Siyez buğdayının veriminin diğer buğdaylara göre biraz daha düşük olduğunu aktaran Bıyıklı, normal buğday türleri dekarda 250 kilogram civarında ürün verirken, siyezde dekardan yaklaşık 220 kilogram ürün alınabildiğini söyledi.

Bıyıklı, siyeze ilginin son yıllarda oldukça arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Son yıllarda siyez buğdayı kamuoyunda oldukça fazla gündeme geldi. Bu durum siyez buğdayı, unu ve bulguruna talebi artırdı. Bu ilgi ürünün normal buğdaya göre daha pahalı satılmasını sağlıyor. Çiftçi de böylece daha fazla kazanç elde edebiliyor.

Geçmiş yıllara göre siyez buğdayı ekim alanı da bir hayli arttı. 10 yıl öncesinde bin-bin 500 dekarken, bugün 15 bin dekarı buluyor. Resmiyette 12 bin dekar alanda ekim yapılıyor görülüyor ama kayıt yaptırmayanları düşündüğümüzde bu rakam 15 bin dekarı buluyor.

İhsangazi Siyez Üreticileri Derneği Başkanı Halit Nadir Alıcıoğlu ise siyezin sağlıklı olduğu için talep gördüğünü dile getirdi. Talebin artmasıyla doğru orantılı olarak fiyatının da yükseldiğini belirten Alıcıoğlu, "Talep artıp değer kazandıkça ekim alanı da artıyor. Bugün hem un hem de bulgur olarak revaçta. Çiftçi, ürüne olan ilgiden çok memnun. Dış pazara açılmak için de çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.