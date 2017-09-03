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    Siyasi yelpazede alan doldurmak için çıkmadık

    ANKARA
    03.09.2017 - 20:42 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 20:48

    YENİ parti kurma hazırlığı içinde olan Meral Akşener, medyada yer alan bazı değerlendirmelere yönelik bir bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu belirterek, “Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz” dedi.

    Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, yeni kuracağı partisine yönelik yorumlar ve eleştirilerle ilgili şu görüşleri dile getirdi: “Hareketimizi yerleşik tanımlar ve sloganlar üzerinden okumak doğru tespitlere ulaştırmaz. Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz.

    DOĞRU YOLDAYIZ

    Böyle bir tavrı anlamlı da, faydalı da bulmayız. Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye’nin entellektüel birikimini zenginliklere taşımaktır. Aynı zamanda son günlerde şahitlik ettiklerimiz, doğru yolda olduğumuz hususunda bize moral vermektedir; ‘Gazi Mustafa Kemal’den, Aziz Atatürk’e’ geçiş son derece sevindiricidir. Ayakların, Türk milliyetçiliğinden çekilerek Malazgirt Ovası’na otağ kurmaya yönelişi, Kızılelma seslenişi gayet memnuniyet vericidir. Yapının diğer yüzünden, ‘Kerkük’ sözcüklerinin duyulacak kadar seslendirilmesi bile, tarafımızca memnuniyetle karşılanmaktadır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , meral akşener , akşener
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