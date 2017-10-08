Siyasi gerginliğe rağmen Almanya’ya otomotiv ihracatımız 14 arttı

TÜRKİYE ile Almanya arasında bozulan siyasi ilişkiler, ticari ilişkilere yansımadı. Bu durumu en net olarak ortaya koyan veri ise Türk otomotiv sanayinin

ihracattaki performansı oldu. Bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 11 artışla 115 milyar dolara yükselirken bunda aslan payını yüzde 19 ile otomotiv sektörü aldı. Ekonominin lokomotif olan otomotiv sektörü ihracattaki artışın üçte birini tek başına sağlamış oldu. Otomotiv sektörünün ihracatına baktığımızda ilk dokuz ayda yüzde 22 artışla 21 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldiğini, toplam ihracatta yüzde 16 ile en büyük payı ise Almanya’nın aldığını görüyoruz.

PAYI YÜZDE 17 OLDU

Bu yılın 9 ayında Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 3 milyar 237 milyon dolara yükseldi. Siyasi krizin en üst seviyeye çıktığı eylül ayında bile Türk otomotiv sanayinin Almanya’ya yaptığı ihracat yüzde 15 artışla 360 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında Almanya toplam otomotiv ihracatından yüzde 17 pay aldı. Otomotiv sanayini oluşturan iki ana unsurdan; araç üreten otomotiv ana sanayi sektörün ihracatının üçte ikisini, parça üreten tedarik sanayi üçte birini gerçekleştirdi. Almanya’ya olan ihracat artışına binek otomobiller ihracatının yüzde 27, yan sanayi ihracatının yüzde 10 artması etki yaptı. Almanya’nın toplam ihracattaki payı son 3 ayda 12-13’lerden 16’ya kadar yükseldi. Bu da tüm siyasi sıkıntılara rağmen ticarette işlerin yolunda gittiğini ortaya koydu.

YÜZDE 78 AB’YE

9 aylık verilere bakıldığında binek otomobil ihracatı geçen yıla göre yüzde 58 artarak 8 milyar 656 milyon dolara çıkarken, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 42 oldu. Ocak –eylül döneminde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 2, yan sanayi ihracatı yüzde 5, otobüs minibüs midibüs ihracatı ise 7 artış gösterdi. 2017 yılında ihracatını ağustos ayı dışında bu yılın tüm aylarında 2 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarmayı başaran otomotiv, Türkiye ihracatından da toplam yüzde 19 pay alarak liderliğini korudu. Ülke grubu bazında bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik ihracat artışı ocak-eylül döneminde yüzde 20 artışla 16.1 milyar dolara ulaştı. Bu da toplam otomotiv ihracatının yüzde 78’inin AB ülkelerine yapıldığını ortaya koydu. İhracatta yüzde 78 pay alan AB ülkelerine ihracat eylülde yüzde 7 artışla 1 milyar 673 milyon dolar oldu. Yılın

dokuzuncu ayında alternatif pazarlar arasında yer alan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 90 ihracat artışı dikkat çekti. Bunda da ABD’ye gerçekleşen ihracattaki artış etkili oldu.

ABD’ye otomobil ihracatı patladı

TÜRK otomotiv sanayinin dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı olan ABD’ye ihracatında ise tam bir patlama yaşanıyor. Eylül ayında ABD’ye ihracat yüzde 118 artışla 102 milyon dolara ulaşırken, binek otomobil ihracatı ise yüzde 61 bin 149 oranında arttı. Ağustos ayında ABD’ye binek otomobil ihracatı yüzde 109 bin artmıştı. Bu artışta bu yıldan itibaren Toyota’nın Sakarya’da ürettiği C-HR modelinin ABD’ye ihraç edilmesi etkili oldu. Ocak-Eylül döneminde de ABD’ye ihracatta yüzde 101.18’lik artış yaşandı. ABD’ye 9 ayda ihracat tutarı 1 milyar dolar sınıra yaklaşarak 967 milyon doları aştı. Bu da ABD’nin toplam ihracattan aldığı payın yüzde 5’e yükselmesinde etkili oldu.

2 milyonuncu aracını üretti

JAPON Toyota, 1994 yılında faaliyete geçtiği Türkiye’de 2 milyonuncu aracını üretti. Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV modeli Toyota C-HR, Eylül ayı sonu itibarıyla üretim bandından inen 2 milyonuncu araç olarak tarihe geçti. Geçen yıl Kasım ayında C-HR modeliyle 3 vardiya üretime geçip kapasitesini ikiye katlayarak yıllık 280 bine çıkaran Toyota Otomotiv Sanayi’nin çalışan sayısı bugün yaklaşık olarak 5.500’e yükseldi. Bugüne kadar 2.3 milyar dolar yatırım yaparak 25 milyar dolarlık ihracata imza atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Sakarya üretim tesislerinde Toyota C-HR, Corolla ve Verso olmak üzere 3 modelin aynı hat üzerinde üretimini gerçekleştiriyor.