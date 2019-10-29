‘Yıldızın hep parlasın Türkiyem’
KKTC Başbakanı Ersin Tatar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tatar, Cumhuriyet Bayramı’nı “Bir ülkenin yıldızının parladığı an Cumhuriyet’in ilanıdır. Yıldızın hep parlasın Türkiyem” sözleriyle kutladı.
“Büyük önder, eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu yolumuz, ilkeleri ilkelerimizdir” diyen Tatar, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyor, şahsım ve partimiz adına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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