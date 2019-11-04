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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
04.11.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

'Terör koridoruna darbe vurulmuştur' dedi ve ekledi: Devam edecek

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'Terör koridoruna darbe vurulmuştur' dedi ve ekledi: Devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'de açıklamalarda bulunuyor. Kalın, "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

- Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.

- Suriye dosyası karmaşık bir dosya, yapılacak çok iş var.

- Adalet Bakanı hazırlanan taslağı paylaştı.

- Dünya siyasetini de yakından ilgilendiren bir durum olduğu için hassasiyetini koruyor. Tel Abyad ve Resulayn arasında 45 kmlik alan teröristlerden temizlenmiş durumda. Zaman zaman teröristlerin saldırdığını biliyoruz. Bugün bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Bu tür tuzaklara karşı teyakkuz halinde olmaya devam ediyoruz. 

- Terör unsurları alan kaybettikçe paniği de artıyor. Teröristler kara propaganda oyunu oynamaya çalışıyor.

- Kiliseleri dahi kullanarak atış yapıyorlar, bunu tahrik unsuru olarak kullanıyorlar.

- Mültecilerin evlerine dönüşü sağlayacak çalışmalar sürdürülüyor.

- Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Küresel bir iş birliği yapılması gerekmektedir. DEAŞ ya da diğer terör grupları da sadece Türkiye'nin meselesi değildir.

- Suriye halkının iradesini sandığa yansıtması büyük önem arz ediyor.

- ABD'de hazırlanan rapor çifte standart içinde olduğunu gösteriyor. DEAŞ, PKK ve FETÖ ile aynı anda mücadeledeyiz.

- Terörizmin insanların canını nasıl yaktığını gayet iyi biliyoruz. Küresel işbirliği yapılmalı. 

- Yakaladığımız DEAŞ'lılari ülkelerine iade ettik. İade ettiğimiz serbest bırakıldı ve terör eylemine katıldı.

RUSYA iLE ORTAK DEVRİYE

- Üç noktada tünel çalışması yapıldığı tespit edildi. Devriyede YPG mevcudiyetine rastlanmadı. Rusya ile ikinci ortak devriye yarın yapılacak.

ERDOĞAN ABD'YE GİDECEK Mİ?

- Ziyaret talebi bizden gelmedi, olup olmayacağına dair değerlendirmemiz devam ediyor.

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