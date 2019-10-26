Teklif bizden destek sizden

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
Gamze KOLCU / ANKARA
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Swiss Otel’de düzenlenen resepsiyonda, iktidara parlamenter sisteme dönülmesi konusunda çağrı yaptı.

Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Hayati Yazıcı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan’ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Akşener, konuşmasında şöyle dedi:

SİSTEMİ GELİN DEĞİŞTİRELİM

“İlk defa bir siyasi partinin kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem de diğer siyasi partilerimizin temsilcileri burada. Bu çok önemli bir resim. Bu resim Barış Pınarı harekâtında oluşan bir resim. İş milli meselelere geldiğinde, Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, Türkiye’nin birlikte hareket etmek zarureti doğduğunda, bu beyaz örtülü masanın etrafında bir araya gelinebildiği gibi Meclis’te de milli meselelerde bir araya gelinebiliyor. Hazır iktidar buradayken Sayın Hayati Yazıcı’ya hitap ederek Sayın Cumhurbaşkanına iletmesi dileğiyle; bir yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni deniyoruz. Hem Türkiye’nin iyiliği hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Türkiye’nin nefes almasını sağlayalım. Biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bunu imzalayacağız. Teklif bizden destek sizden.” 

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