Teklif bizden destek sizden
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Swiss Otel’de düzenlenen resepsiyonda, iktidara parlamenter sisteme dönülmesi konusunda çağrı yaptı.
Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Hayati Yazıcı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan’ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Akşener, konuşmasında şöyle dedi:
SİSTEMİ GELİN DEĞİŞTİRELİM
“İlk defa bir siyasi partinin kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem de diğer siyasi partilerimizin temsilcileri burada. Bu çok önemli bir resim. Bu resim Barış Pınarı harekâtında oluşan bir resim. İş milli meselelere geldiğinde, Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, Türkiye’nin birlikte hareket etmek zarureti doğduğunda, bu beyaz örtülü masanın etrafında bir araya gelinebildiği gibi Meclis’te de milli meselelerde bir araya gelinebiliyor. Hazır iktidar buradayken Sayın Hayati Yazıcı’ya hitap ederek Sayın Cumhurbaşkanına iletmesi dileğiyle; bir yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni deniyoruz. Hem Türkiye’nin iyiliği hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Türkiye’nin nefes almasını sağlayalım. Biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bunu imzalayacağız. Teklif bizden destek sizden.”
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