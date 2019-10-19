Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri İl Teşkilatı etkinliğinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Dünyadaki çarpık sistem çatırdıyor. Bunun her yerde sancıları yaşanıyor.
- Bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde onur mücadelesi vermenin bile zorluluğu yaşayan toplumlar var.
- Türkiye'yi diledikleri gibi oynayabilecekleri gibi bir devlet sananlar son gelişmelerle derslerini almışlardır.
- Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.
- Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.
- Bizim kimseyle kavga etmek, mücadele etmek gibi bir derdimiz yok. Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez.
- İnşallah son dönemdeki gelişmeler tüm dünya için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye huzur ve adalet için örnek olacaktır.
- Milletimiz kafalarına vura vura o odaklara gerçekleri gösterecektir.
- Her fırsatta ifade ettiğim gibi AK Parti'nin gönlü 82 milyonun tamamını içine alıyor. Bizim kapımız kimseye kapalı değil ama gelmek istemeyen olursa zorla içeri alamayız. Ülkesine hizmet etmek isteyen herkese partimizin kapısı açıktır.
- Kadın ve gençlik kollarımız AK Parti'nin geleceği sizlersiniz.
- 18 yıldaki tecrübelerimiz ışığında çok sıkı bir çalışma ortaya koymak durumundayız.
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