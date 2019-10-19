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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
19.10.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri İl Teşkilatı etkinliğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Dünyadaki çarpık sistem çatırdıyor. Bunun her yerde sancıları yaşanıyor.

- Bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde onur mücadelesi vermenin bile zorluluğu yaşayan toplumlar var.

- Türkiye'yi diledikleri gibi oynayabilecekleri gibi bir devlet sananlar son gelişmelerle derslerini almışlardır.  

- Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.

- Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.

- Bizim kimseyle kavga etmek, mücadele etmek gibi bir derdimiz yok. Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez.

- İnşallah son dönemdeki gelişmeler tüm dünya için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye huzur ve adalet için örnek olacaktır.

- Milletimiz kafalarına vura vura o odaklara gerçekleri gösterecektir.

- Her fırsatta ifade ettiğim gibi AK Parti'nin gönlü 82 milyonun tamamını içine alıyor. Bizim kapımız kimseye kapalı değil ama gelmek istemeyen olursa zorla içeri alamayız. Ülkesine hizmet etmek isteyen herkese partimizin kapısı açıktır.

- Kadın ve gençlik kollarımız AK Parti'nin geleceği sizlersiniz. 

- 18 yıldaki tecrübelerimiz ışığında çok sıkı bir çalışma ortaya koymak durumundayız.

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