‘Ne basın önünde konuşur ne tweet atarım’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasının koordinatörlünü yapan Necati Özkan’ın 29 Ekim’de piyasaya çıkan ‘Kahramanın Yolculuğu’ adlı kitabıyla ilgili, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun attığı tweet’e “Ben parti içi bir mevzuyu ne basın önünde konuşur ne de tweet atarım” sözleriyle yanıt verdi.
İmamoğlu, kitabı kendisinin yazdırıp yazdırmadığı yolundaki tartışmalar için şöyle dedi:
“Ben bir kitabı birine yazdıracak insan değilim. Kitabı yazan kişi de öyle bir insan değil. Ama herkesin bir bakışı var. Kimi profesyonel gözüyle yaptığı mesleği anlatır. Kimi partide görevlidir, yaşadıklarını anlatır. Kimi yakın dosttur, o anlatır. Kimi ailedendir anlatır. Herkesin gözü başka türlü bakar ve yazar. Yazdıkları elbette kendini bağlar. Ama ben partimin bir konusunun, yetkilisinin, yine parti içi mevzuyu bağlayan bir hususu ne basın önünde konuşur tartışırım, ne de tweet atarım.”
YSK BAŞKANI’NDAN SUÇ DUYURUSU
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “ahmak” demesinin ardından başlayan polemik büyüyor. Ekrem İmamoğlu’nun Soylu’ya verdiği “31 Mart seçimini iptal edenler ahmaktır” yanıtı YSK toplantısında gündeme geldi. YSK Başkanı Sadi Güven, seçimi iptal eden kurumun başkanı olarak İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. YSK’nın AK Parti ve MHP’li üyelerinin de “kişisel hakaret” davası açmaya hazırlandığı belirtiliyor. Nuray BABACAN/ANKARA
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