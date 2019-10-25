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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MHP’li Yalçın’dan taziye teşekkürü

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MHP’li Yalçın’dan taziye teşekkürü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, oğlu Turan İlteber Yalçın’ın vefatı dolayısıyla arayan, taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşan herkese derin minnetlerini iletti.

Yazılı bir açıklama yapan Yalçın, oğlunun bir süre önce elim bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti. Acılarının çok büyük olduğunu vurgulayan Yalçın, açıklamasında özetle şunları kaydetti: “Lakin rıza, tevekkül ve inkıyadımız kuvvetlidir. Bununla birlikte geçici dünya hayatı; insanı eleme gark eden tecellilerden ve ölümden ibaret değildir. Elhak, hayat devam etmektedir. Gündelik hayatın içinde kimi zaman beklenmedik keder ve üzüntülerle beraber insanı mesut ve mesrur kılan, hayatı yaşanabilir ve dayanılabilir hale getiren hususlar vardır. Bunların başında, sevinç ve mutlulukları paylaşarak çoğaltmanın yanında, acı ve kederleri tesanütle hafifletmek gelmektedir. Sevgili oğlumun vefatı dolayısıyla acımızı paylaşan bütün teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, akraba ve yakınlarımıza ve değerli basın mensuplarına en derin minnetlerimi arz ediyorum.” 

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